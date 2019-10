ODS ústy Hany Bolkové už před hlasováním avizovala, že se hlasování zdrží. „Cena je vysoká. Nevíme, co s chatou dál. Neznáme další náklady na opravy ani případného provozovatele. V současné době jsou ve městě důležitější investice,“ zdůvodnila postoj ODS Hana Bolková s tím, že jí je jasné, že chata Libín je pro Prachatičáky citová záležitost.

Robert Zeman tvrdí, že chata Libín je pro město strategická. „Máme tam další plány jako sjezdovky či cyklotrasy. Může to jen pomoc turistickému ruchu v okolí,“ řekl.

Pro koupi chaty jsou také zastupitelé Živých Prachatic. Podle Jakuba Nepustila je argument ODS ohledně financí je pravdivý a nezpochybnitelný. „Měli bychom ale zvolit lepší řešení. Ale jednu takovou příležitost už jsme si nechali uniknout v případě hotelu Albatros u Městského stadionu. V případě propojení sportovního areálu jsme přišli o možnost propojení s ubytováním poté, co jsme do sportovišť investovali velké peníze,“ zhodnotil. Poukázal na fakt, že místo chaty, která byla vždy pro turisty, tam může vzniknout nevěstinec nebo ubytování pro zahraniční dělníky. „Tím, že bychom objekt koupili, neztrácíme kontrolu. A můžeme ho časem prodat a ovlivnit, že i nadále bude sloužit účelu, ke kterému byla postavena,“ řekl Jakub Nepustil s tím, že pokud chce město investovat peníze do cyklotras tak chata do téhle investice dobře zapadá. „A na tom také můžeme stavět atraktivitu města,“ dodal.

Martin Malý, starosta města, uznal, že každý z řečníků má svůj díl pravdy. Město může chatu za devět milionů koupit ať už z rezervy, tak z úvěru. Peníze by se prý našly. O případný provoz by se měl postarat někdo formou pronájmu. Martin Malý ale také vzpomněl, že v případě nakupování nemovitostí příležitost město propáslo už třeba s nabídkou koupit hotel Park. „Kdyby ho tehdy město koupilo, mohli jsme mít velký sál i kino. I tohle může být jedna z promarněných příležitostí,“ srovnal Martin Malý a upřesnil, že suma za Albatros byla zhruba 30 milionů korun, což bylo pro město nepřijatelné. U prodeje chaty Libín upozornil, že chata Libín je na prodej už mnoho let a starosta chatu vnímá jako strategický bod pro rozvoj turistiky. „Různě se hýbala i cena, byla i za částku nižší než sedm milionů korun, a proto si myslím, že míra návratnosti není pro soukromý subjekt dostatečná,“ vysvětlil. Současná cena je podle něho s velkým otazníkem a další peníze by tam město muselo vložit. „Už jen investice do topení by byla obrovská, protože za elektřinu se tam platilo také 350 tisíc ročně,“ uvedl Martin Malý s tím, že je v tomto případě opatrnější v souvislosti s dalšími investicemi, které město čekají do budoucnosti.

Zastupitel Vladimír Lang, který je zároveň ředitelem Katastrálního úřadu, upřesnil, že některé z budov nejsou ani zkolaudované. „V případě koupě by nás čekaly další výdaje. K areálu vede jedna asfaltová cesta se zákazem vjezdu. Myslím, že tuto nemovitost město nepotřebuje,“ myslí si Vladimír Lang. Upřesnil také, že město ani nezná čísla návštěvnosti rozhledny na vrcholu Libína.

Místostarosta Jan Klimeš zase tvrdí, že Libín k Prachaticím patří a jeho ČSSD se ve volebním programu přihlásila k tomu, že chce chatu Libín koupit. Podle něho je reálná částka, kterou by koupě a následné investice pak město stály, asi patnáct milionů korun. „Když koupíme, budeme muset opravit a pak najít provozovatele,“ řekl Jan Klimeš. Ani tak si podle svých slov není jistý, že je turistická chata na Libíně strategická k rozvoji turismu, ale každopádně je to zásadní věc pro další směřování této oblasti. „Já koupi podpořím, i když vím, že z hlediska ekonomického je to přímo harakiri,“ uzavřel prachatický místostarosta Klimeš.