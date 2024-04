Chatu na vrcholu Libína a přilehlé pozemky koupilo město Prachatice od soukromého majitele v roce 2019 za 8,6 milionu korun. Vypracování studie a projektové dokumentace ale byly komplikované a nakonec trvaly více než tři roky.

Jak šel čas na Libíně:

- Chata a rozhledna na vrcholu Libína u Prachatic.

- Původní chata na Libíně vyhořela v padesátých letech 20. století, to tam bývala vojenská hláska. Údajně za požárem stála armáda USA, která považovala místo za strategický bod.

- Nejprve byly na původním místě postaveny sklepy a základová deska. Teprve potom se postavila chata nová.

- O stavbu nové chaty se postaral tehdejší Dům pionýrů a mládeže v Prachaticích, a ten ji také do roku 1989 provozoval.

- Novou chatu koupil v roce 1989 její správce Jaroslav Pekárek, který ji také s celou rodinou provozoval až do konce roku 2007. Rodina také odkoupila bývalé objekty vojska, opravila je a vznikl z nich obytný dům.

- Celý areál následně rodina prodala na přelomu let 2007 a 2008 společnosti Libín Oase, za kterou stál čechošvýcar René Odermann, od té doby je chata zavřená.

- Na podzim roku 2019 chatu a celý areál odkoupilo město Prachatice za 8,6 milionu korun a od té doby připravuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci celého areálu.

- Od léta 2022 je tam pro turisty k dispozici občerstvení v Boudě na vrcholu.