Prachaticko - Drahé zahradní nářadí by podle policistů mělo na zimu z prázdných objektů zmizet.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Chalupáři ještě pořádně nezazimovali a zloději už vystrkují drápky. Naposledy minulý týden oznámila vloupání majitelka chaty poblíž Kandlova mlýna v Prachaticích.

Kontroly chat:Prachatičtí městští strážníci denně kontrolují chatové oblasti v okolí města. Jde o Leptač, Kandlův mlýn nebo Cvrčkov. Policisté z obvodních oddělení na Prachaticku kontroly také provádějí. Jsou ale namátkově a hlavně v místech daleko od měst a obcí.



Zloději jakoby věděli, že v chatě nikdo nebyl několik týdnů a nakonec až sousedé majitelku upozornili, že má v objektu vypáčené okno do sklepa. V Prachaticích je to podle slov Blanky Rokůskové z městské policie ale ojedinělý případ. „Naše hlídky totiž chatové oblasti v okolí města denně kontrolují, takže tento případ byl spíš výjimkou," ujistila Blanka Rokůsková s tím, že vloupání do chat v okolí města by se za rok mohlo spočítat na prstech.



Policie České republiky eviduje podle slov mluvčí Martiny Joklové na Prachaticku ke konci září třicet šest případů vloupání do rekreačních objektů. „Ke stejnému datu vloni to bylo o čtyři případy méně," zhodnotila tisková mluvčí s tím, že se mnohde stane, že zloději jen zničí dveře nebo okna, aby mohli v objektu přespat. „Také majitelé jsou již naučení, že v chatách nenechávají cenné věci," zkonstatovala.