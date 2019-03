Silnice v Prachaticích jsou samá díra. V letošním rozpočtu města Prachatice je připraveno osm set tisíc korun na opravy a udržování komunikací. Dalších 1,1 milionu korun má město Prachatice v rozpočtu na opravy frézováním nebo na souvislé opravy úseků. A když stačit nebudou, najdou se prý další. Opravovat se v Prachaticích začne s lepším počasím a zahájením provozu obalovny. Studená balená je drahá. Některé díry jsou označené oranžovým sprejem, ty už vedou technici v patrnosti. Úředníci, strážníci i technické služby stále mapují terén, označují a zapisují ty největší.



Jízda po městě připomíná kličkovanou, tedy za předpokladu, že nejede nic proti. Pak totiž šofér musí chtě nechtě vjet do jámy, přivřít oči a modlit se, že průjezd zvládl bez proražené pneumatiky či rovnou ztráty nápravy. Škoda, že nikoho nenapadne dát k nim aspoň značku.



Mít přehled je správné. Obyčejný šofér si ovšem klepe na čelo a moc ho nezajímá, že s opravou se počítá. Ptá se, proč díry někdo alespoň provizorně nezasype, když na opravování je nejméně dva měsíce čas.



Pár měsíců jízdy na děravých cestách může vyjít mnohem dráž než opravy cest.Ten, kdo si urazí kolo, možná bude chtít jen škodu uhradit. Cyklista, pro kterého už je teplota příznivá, si nájezdem do neoznačeného výmolu může rozbít nos. Těch pár koleček písku by vyšlo rozhodně levněji.