Římov – Tichým údolím řeky Malše se ozve rachot a vzápětí zahučí motor ve vyšších otáčkách. Na úzké asfaltce táhne auto do kopce k Dolní Stropnici. Jindy klidná chatová osada i nedaleká vesnice nečekaně trpí nekázní řidičů.

U Římova se totiž opravuje most přes Malši a je neprůjezdný. Investorem opravy za necelých devět milionů korun je Jihočeský kraj. Hotovo má být do konce srpna. A mnozí řidiči, místo aby se uzavřenému mostu vyhnuli po stanovených objízdných trasách, valí se na zkratky, které takovému provozu absolutně neodpovídají. Podle starosty Římova Lukáše Babky využívají třeba cestu přes Dolní Stropnici (která pod Římov patří) a zmíněný úzký mostek. Ten má ale sloužit jen místním obyvatelům nebo chatařům. Byl postaven ženisty po povodních v roce 2002 a na jednoduché železné konstrukci tvoří komunikaci jen dřevěné fošny. Když po nich projíždí auto, je vznikající rámus slyšet široko daleko. „Obvykle tudy projíždějí jen místní z Dolní Stropnice a v létě chataři,“ zdůrazňuje Lukáš Babka, že běžný provoz je minimální a počítá se jen na pár automobilů denně. Tomu odpovídá i technický stav mostu. Obec proto vyjednává o opatřeních, která by pro cizí most uzavřela.