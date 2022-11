Zimní období pro silničáře začalo 1. listopadu. Čtyřiadvacetihodinový dispečink v Prachaticích byl spuštěn. "Tam se střídá sedm certifikovaných dispečerů až do posledního března," vysvětluje Martin Grožaj s tím, že certifikáty vydává Ředitelství silnic a dálnic. Jde o rozsáhlé školení, které je zakončeno zkouškou s testem o čtyřiceti otázkách. "Tito dispečeři mohou kdykoliv do služby například na dálnici," vysvětlil Martin Grožaj s tím, že stálý dispečink na středisku ve Vimperku bude spuštěn až při bezprostředním zhoršení klimatických podmínek ve chvíli, kdy bude potřeba obsluhovat území kolem Vacova a Šumavy. "Pro dispečera z Prachatic by to bylo až příliš komplikované," doplnil.