3+ galerie v areálu klášterů v Českém Krumlově zahajuje letošní advent velkolepě. Nová výstava s názvem Cesta za hvězdami představuje poprvé v Česku dílo mezinárodně oceňovaného ilustrátora dětských obrázkových knížek Štěpána Zavřela (1932–1999), žáka Jiřího Trnky, který se stal hvězdou evropské dětské knihy. Desítky originálů zapůjčených z Itálie jsou k vidění do 30. dubna v českokrumlovských klášterech, kde obohacují dlouhodobý projekt 3+ galerie, kterým je Sbírka ilustrací pro děti.

„Jsem moc rád, že první výstava 3+ galerie, kterou jsme zahájili v červnu, měla na nás nečekaný úspěch,“ uvedl Jan Vozábal, ředitel Městského divadla. „Doufám, že i další výstavy včetně té dnešní budou stejně úspěšné. Jsme na prahu adventního času a Štěpán Zavřel část své tvorby věnoval velkému biblickému příběhu. Myslím, že ve vás tato výstava probudí správnou adventní atmosféru.“

Štěpán Zavřel, ilustrátor, animátor, grafik, malíř a spisovatel se proslavil celou řadou ikonických dětských knih, které vycházely v desítkách světových jazyků v milionových nákladech a získaly celou řadu prestižních ocenění. Odkaz Štěpána Zavřela uchovávají Nadace Štěpána Zavřela, dvě muzea v Itálii a jsou po něm pojmenované ulice, náměstí či mezinárodní letní ilustrátorská škola Le Immagini della Fantasia – Fondazione Štěpán Zavřel v severoitalském městečku Sarmede, jež v tomto roce slaví jubilejní čtyřicáté výročí. V rámci oslav se koná i výstava v Českém Krumlově.

„Zapůjčení originálů je pro nás velká čest a zejména příležitost,“ řekl kurátor Ivo Janoušek. „Toto je historický milník Štěpána Zavřela, protože emigroval na konci 50. let a touto výstavou se jeho dílo vrací do České republiky. Zanechal za sebou ve světě velkou uměleckou stopu. Dokonce v Metropolitním muzeu v New Yorku měl samostatnou výstavu a jeho dům v italském Rugolo di Sarmede se stal centrem kultury, kam se sjížděly slavné osobnosti v emigraci. Mám velkou radost, že dnes je mezi námi nejenom Otakar Božejovský, který se Štěpánem Zavřelem ve Švýcarsku vytvořil jedno z nejslavnějších a nejúspěšnějších nakladatelství dětské knihy na světě Bohem Press, ale také rodina Štěpána Zavřela. Zároveň je výstava zahájením mezinárodní spolupráce s Fondazione Štěpán Zavřel Sarmede, což je evropské centrum dětské knižní ilustrace.“

Na výstavě můžete obdivovat obrázky z knihy, která Štěpána Zavřela velmi proslavila. Tou je bible pro děti S Bohem na cestě. „Uvidíte zde ilustrace právě z této bible, která byla vydána v milionových nákladech a po 40 letech letos byla vydána v češtině. V rámci oslav 40. výročí Fondazione Štěpán Zavřel a výstav Le Immagini della Fantasia je to první výstava zde v Čechách, čili Cesta za hvězdami začíná v Českém Krumlově.“

Součástí výstavy je i doprovodný program pro děti. Oblíbená Hra fantazie přiblíží dětským návštěvníkům ilustrované příběhy a nejrůznějšími úkoly zabaví i nejmenší. Desky plné hracích karet a malá odměna k tomu udělají radost každému, kdo si přijde výstavu nejenom prohlédnout, ale i užít. Pro děti od 3 let je v prostorách nově připravena kreativní herna s obrovskou molitanovou stavebnicí, knihovnou plnou obrázkových knížek a plochou pro hraní her a malování.

