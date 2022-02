Z informací Martina Grožaje z Správy a údržby silnic v Prachaticích vyplývá, že na rozšíření silnice v několika úsecích vzniká na základě bezpečnostního auditu projektová dokumentace. Ta počítá s rozšířením silnice ve dvou místech v úseku z Prachatic na Libínské Sedlo . „Řešením je připojením třetího jízdního pruhu. V prvním úseku se nabízí možnost prodloužení stoupacího pruhu z obchvatu města od křižovatky na Lázně sv. Markéty v délce zhruba tři sta metrů,“ upřesnil Martin Grožaj.

Bezpečnostní inspekce lokality vyhodnocovala nejen na základě sčítání dopravy, ale v potaz vzala počet dopravních nehod, plynulost provozu i možnosti okolního terénu. Šoféři, kteří vyjedou z města na Volary a před nimi je kamion, ze zkušenosti vědí, že za ním jedou do Volar.

Další možnost rozšíření silnice se naskytla od Americké zatáčky, opět od odbočky ale tentokrát na lesní cestu směrem k Lázním sv. Markéty, v délce zhruba jednoho kilometru. „Vozovka si úpravu rozhodně zaslouží, šířkové poměry jsou na ní neúnosné a počty aut obrovské,“ zhodnotil situaci Martin Grožaj. Podle předpokladů by nový pruh silnice mohl vzniknout zářezem do svahu po levé straně komunikace ve směru jízdy na Libínské Sedlo.

Šířkové úpravy by se mohl dočkat i úsek od mostu přes řeku Blanici v Blažejovicích až do Volar. „Jestli si řidiči myslí, že by v úseku mohla vzniknout dálnice, je to nesmysl. Mluvíme o rozšíření do prostor stávajících silničních příkopů Myslím, že v těch místech je každých dvacet centimetrů ku prospěchu,“ uzavřel Martin Grožaj s tím, rozšíření je komplikované, protože cesta vede chráněnou krajinnou oblastí.