Vimperk – Komunikace ve Větrné ulici v lokalitě Malá Homolka je veřejnou účelovou komunikací. Tak zní rozhodnutí krajského úřadu, které nabylo tento týden účinnosti.

Komunikace, ze které mají přístup ke stavebním parcelám jejich vlastníci, je podle rozhodnutí kraje veřejně přístupnou účelovou komunikací. | Foto: Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Nevyjasněný právní stav cesty, kterou vedle města vlastní několik dalších soukromých vlastníků, v minulosti komplikoval přístup stavebníků k jejich parcelám. Celá záležitost vygradovala poté, kdy noví stavebníci odmítli hradit jakýsi blíže nespecifikovaný poplatek, který po nich měl požadovat majitel jednoho z již postavených domů a spoluvlastník cesty na úhradu nákladů spojených s jejím zpevněním z minulosti.



Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vimperk, na který se stavebníci obrátili, aby stanovil, zda se jedná o veřejnou či soukromou komunikaci, již dříve vydal stanovisko, podle něhož je cesta veřejně přístupná. Stavební úřad totiž po nich požadoval písemný souhlas spoluvlastníků komunikace, že z ní mají zajištěn přístup ke stavebním pozemkům.



Po dalších dohadech nakonec město svolalo přímo na místo veřejné jednání a následně ještě další na radnici. Výsledkem bylo vydání rozhodnutí odboru dopravy, že cesta je veřejně přístupnou účelovou komunikací. Proti rozhodnutí se tři z účastníků řízení odvolali a celou záležitost pak projednával kraj.



A ten před nedávnem vydal své rozhodnutí. „Kraj potvrdil rozhodnutí našeho odboru dopravy a silničního hospodářství z května loňského roku, podle něhož se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Tento právní stav trvá od poloviny devatenáctého století,“ shrnul rozhodnutí kraje Zdeněk Ženíšek, tajemník Městského úřadu Vimperk. Pokud někdo nenapadne vydané rozhodnutí soudní cestou, jedná se o rozhodnutí konečné.



Účinnosti nabylo dané rozhodnutí kraje 10. března poté, co bylo veřejnou vyhláškou zveřejněno po dobu patnácti dnů na úřední desce města. Proti původnímu návrhu odboru dopravy ve Vimperku se odvolali tři účastníci řízení. „Náš odbor vydal rozhodnutí 19. května loňského roku, kraj celou záležitost vyřešil až 11. února letošního roku,“ doplnil tajemník.



Pro další využívání komunikace, která je spíše jen zpevněnou účelovou komunikací, na základě rozhodnutí plyne, že ji může využívat kdokoliv bez jakýchkoli omezení. „Znamená to, že za užívání komunikace především budoucími stavebníky nebo vlastníky pozemků v této lokalitě nemůže být vybírán nikým žádný poplatek,“ zdůraznil Zdeněk Ženíšek.



Otázkou do budoucna pro místní samosprávu zůstává konečné řešení komunikace jako místní, což nastane nejspíše v době, kdy budou zastavěny sousední stavební parcely. „To je ale řešení na dlouhou dobu, předpokládám, že by se měli celkovou koncepcí zabývat také zastupitelé na pracovním jednání,“ dodal.