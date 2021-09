Cesta na prachatické lesní hřiště bude úplně nová

Chodci i řidiči mířící na Lázně do Areálu lesních her musejí být opatrní. Od tohoto týdne do 21. září se opravuje zhruba sto čtyřicet metrů dlouhý povrch komunikace na Lázních sv. Markéty. Přesně jde o úsek od odbočky nad penzionem Panorama směrem ke kapli sv. Markéty. V místě, kde se opravuje, je zákaz vjezdu a objízdná trasa k Areálu lesních her vede kolem penzionu Helena pod objektem Lesů ČR.

K Areálu lesních her je objížďka. Opravuje se přístupová komunikace. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková