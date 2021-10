Prachatickému deníku to potvrdil Martin Grožaj z prachatické Správy a údržby silnic (SÚS). Právě Správa silnice je správcem komunikace třetí třídy a zadala její rekonstrukci. „Uzavírka platí od mostu těsně za odbočkou z obchvatu na Lázně sv. Markéty až domu s číslem popisným 213, známým jako Vila Marie,“ popsal Martin Grožaj.

Rekonstrukce komunikace vyjde na zhruba čtyři miliony korun a kromě nového asfaltu v celé délce čítá ještě čistění příkopů, částečné osazení obrubníků a prodloužení svodidel. Finance SÚS získala od Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Počítáme také s výměnou roury pod propustkem zhruba v místě odbočení do kaštanové aleje k areálu objektů bývalých lázní. Propust je poničená od těžkých aut při nedávné objížďce do sídliště. Právě od aleje až k vile v zatáčce osadíme silnici obrubníky, čímž vlastně chceme vylepšit protipovodňová opatření v místě tak, aby stékající voda nešla rovnou do přilehlých zahrad. S některými majiteli objektů tam jsme diskutovali na místě,“ zkonstatoval Martin Grožaj s tím, že od poslední vily až do zatáčky k bývalému penzionu Panorama budou navíc podél cesty osazeny betonové žlaby.

Obslužnost celé lokality bude podle Martina Grožaje vždy zajištěna, a to buď od obchvatu na Volary nebo z Krumlovské ulice, kolem průmyslové zóny a Areálu lesních her. „Domluvili jsme se, že lidé se ke svým objektům dostanou. Tedy kromě chvíle, kdy bude pokládán nový asfalt,“ upřesnil. Dodal, že v současné chvíli dodavatelská firma Znakon začala s přípravou rekonstrukce. „Samotné zahájení výkopových prací se o pár dní opozdí, protože firma ještě pracuje na opravě silnice u Javorníka, kde jsou horší klimatické podmínky. Každopádně nejzazší termín dokončení silnice na Lázně je konec listopadu,“ uzavřel.