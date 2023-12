I na Štědrý den se Českým Krumlovem valí necelých sto kubíků vody za vteřinu. Vodohospodáři z Povodí Vltavy se budou snažit odtok z Lipna držet na 40 metrech krychlových, dokud to půjde. Předpověď ale věstí, že by do nádrže mohlo v dalších dnech přitékat až 200 kubíků.

Povodeň na Vltavě v Českém Krumlově ráno na Štědrý den. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Na jezu pod Jelení lávkou uvízlo během noci několik stromů, na obhlídku tam dorazil Radovan Honza, šéf lipenského provozu Povodí Vltavy. „Přítok do Lipna je obrovský, včera nám hladina stoupla o 20 centimetrů, centimetr za hodinu. Některé předpovědní modely říkají, že by přítok mohl být až 200 kubíků za vteřinu, je to učebnicová zimní povodeň,“ přiblížil v neděli ráno. „Budeme se snažit odtok do Lipna držet tak, jak je. Jak to bude dál, se budeme rozhodovat průběžně podle aktuálních podmínek.“

Český Krumlov zasáhla povodeň. Vltava v noci vystoupala na třetí stupeň

Hodně podle něj záleží také na přítocích Vltavy na trase z Vyššího Brodu do Krumlova. „Např. včera v Zátoni to velmi rychle vylétlo na 177 cm a stejně rychle to kleslo a klesá to dál, přitom odtok do Lipna zůstal stejný.“ Průtok klesá i ve Vltavě, v 8 hodin ráno byl na 96 kubících a 209 centimetrech a řeka byla na 2. SPA. Byly zaplavené terasy Krumlovského mlýna, Babylonu a Rožmberské bašty.

K jezu dorazil i starosta města Alexandr Nogrády. „Situaci, která je klidná, sleduje povodňová komise. Přes noc se nic zásadního nestalo, tak snad to tak vydrží. Občanům v případě potřeby dáme vědět prostřednictvím městských komunikačních kanálů,“ uvedl.

Povodňová pohotovost platí dál v celé republice až do odvolání, co se jižních Čech týká, na 3. SPA vystoupal Černovických potok v Tučapech na Táborsku, na „dvojce“ je Nežárka v Lásenici a Rodvínově na Jindřichohradecku a Skalice ve Varvažově na Písecku. 1. SPA hlásí měrné profily z Teplé Vltavy, z Blanice v Bavorově na Strakonicku nebo z Vltavy v Březí na Českobudějovicku. Podle vodohospodářů lze odpoledne čekat vzestup hladin na tocích odvodňujících Šumavu, kde taje spousta sněhu, ale také na Nežárce a Lužnici. Ty mohou kulminovat až v noci na 25. prosince. Výstrahy, které vydává Český hydrometeorologický ústav, můžete sledovat ZDE.

Velká voda na Vánoce, v Tučapech je třetí povodňový stupeň