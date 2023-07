Vzpomínáte? Tyhle krásné dřevěné hračky z minulého století vystavují v Táboře

Tivoli, Matador, houpací koníci… To je jen zlomek hraček, které jsou k vidění v samém centru Tábora. Zpříjemnit si letní výlet do tohoto historického skvostu na řece Lužnici můžete návštěvou Galerie 140, kterou najdete jen pár kroků od Žižkova náměstí. Výstava, jíž dominují hračky zapůjčené z Muzea hraček v Rychnově nad kněžnou, je k vidění do konce prázdnin.

Výstava Dřevěná hračka v táborské Galerii 140. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová