Jižní Čechy - Vrcholící léto naznačuje, jaká by mohla být letošní bilance zmrzlinářů. Podle Libora Polívky z Českých Budějovic, který v oboru dlouhodobě podniká se dá čekat průměrný rok. Loňské rekordy se budou těžko opakovat.

K létu patří zmrzlina. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Nejslabším měsícem z hlavní sezony byl květen. "Květen propršel," naznačuje Libor Polívka, proč byl zájem zákazníků slabý. Červen byl letos nejsilnější. Vysvětlení je opět jednoduché. "Ve školách už se neučí. Jezdí se na výlety. A když přijdou ke stánku dvě, tři třídy a pak je ještě obvyklý prodej, hned je to na tržbách znát," říká Libor Polívka. Srpen je podle podnikatele už zase standardní. Podobné výsledky jsou i jinde v regionu. Třeba na severní Moravě, kvůli horšímu počasí, jsou na tom ještě o něco hůře. Oproti loňsku očekává Libor Polívka letos produkci nižší zhruba o 20%. Loňské mimořádné výsledky se podle zmrzlináře určitě opakovat nebudou. "Vloni to byl opravdu vyvedený rok. Šest měsíců bylo hezky. S tím se to srovnávat nedá," vysvětluje Libor Polívka.