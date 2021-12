Cena vody se pro obyvatele Prachatic v příštím roce navýší o 2,57 haléřů i DPH. Pevná složka ceny vody se v Prachaticích v příštím roce měnit nebude. Celková cena za vodné a stočné v Prachaticích bude od ledna roku 2022 82,48 korun za kubík (v roce 2021 Prachatičtí platili celkově 79,91 koruny, pozn. aut.). „Jde o navýšení ceny o zhruba tři procenta, což pokládám za velmi dobrý výsledek,“ ujistil Martin Malý.

Prachatičtí by chtěli ale podíl vody z vlastních zdrojů ještě navýšit a minimálně tak udržet cenu vody pro obyvatele Prachatic. „Je jasné, že jakékoliv navýšení podílu levnější vody z našich zdrojů, sníží cenu. Rádi bychom ho zvýšili o přibližně deset procent, tedy na polovinu celkového odběru,“ zhodnotil.

Pomoc by tomu měl nový vodojem. Ten by totiž mohl zadržet více vody v nádržích, a tu následně pustit do vodohospodářského systému města. Zdroje místní vody jsou dostatečné, ale kapacita nádrží ve vodojemu nízká, a není možné ji kumulovat a snížit tak odběr dražší vody z Římova.

Stavba nového vodojemu je v návrhu rozpočtu pro příští rok, o kterém by zastupitelé měli diskutovat těsně před vánočními svátky. Pokud bude návrh rozpočtu schválen, Martin Malý plánuje, že vedení města vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavby hned v lednu příštího roku. „Chtěli bychom mít nový vodojem do konce příštího roku postavený,“ odhalil investiční plány města Prachatice Martin Malý.