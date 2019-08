V srpnu bylo Komu?NITní centrum Prachatice provoněné bylinkami. Na padesát rostlin zamotalo hlavu účastnicím pravidelného pondělního setkávání. Soutěžní dvojice si ale nakonec poradily na výbornou a odhalily správně jména všech bylinek. Tedy až na jedinou, jen ta jedna jediná rostlina zůstala neodhalena a proto – pátrejte s námi! Znáte ji? Je to léčivka, používáte ji na něco? První správný tip, který dorazí na naši e-mailovou adresu komunitko@krebul.cz, odměníme.

Do konce prázdnin zbývá jen pár dní, sezóna bylinek ale ještě zdaleka nekončí. Sbíráme a sušíme voňavé bylinky – mateřídoušku, levanduli, heřmánek, meduňku, tymián, okvětní plátky vonných růží.

Chcete-li nám pomoci, přineste nasušené voňavé bylinky v papírových sáčcích (každou bylinku v jednom sáčku) do KreBulu. My z nich našijeme vonné pytlíčky pro dobrou náladu. Jejich prodejem se chystáme přispět do veřejné sbírky.

Jitka Kotrbová