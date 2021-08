Část ulice 1. máje se otevírá řidičům, opravy ale nekončí

Ve Vimperku začíná další etapa opravy páteřní ulice 1. máje. Řidiči se tak musí připravit na uzavírku v úseku od křižovatky se Hřbitovní ulicí (vjezd do ZŠ TGM) před křižovatku s ulicí Sadová (u pošty). Objízdná trasa pro tuto etapu vede obousměrně ulicí 1. máje, Sušická, Nádražní, Pražská, Kaplířova a Sadová. Zhruba devadesáti metrový úsek by měl být hotový do poloviny prosince roku 2021.

Řidiči ve Vimperku se musí v následujících dnech připravit na uzavírku ulice 1. máje v úseku od křižovatky se Hřbitovní ulicí (vjezd do ZŠ TGM) před křižovatku s ulicí Sadová (u pošty). | Foto: Lenka Pechoušková, MěÚ Vimperk

Rekonstrukci provádí společnost Strabag, ta s opravou ulice 1. máje začala v roce 2020, kdy byla zrealizována 1. a 2. část I. etapy rekonstrukce ul. 1. máje. Nyní již částečně dokončila 3. část 1. etapy, která začala 24. března tohoto roku. Od 26. srpna se tak řidiči dočkají otevření dalšího zrekonstruovaného úseku v délce zhruba150 metrů od křižovatky ulic 1. máje s ulicí Krátkou, kde sídlí ambulantní lékaři a je zde sídlo Správy NP Šumava, k vjezdu do ZŠ TGM. „Pro naše město je to zatím největší investiční akce v jeho historii. Cílem bylo a je z hlavní páteřní komunikace udělat bezpečný, moderní a funkční veřejný prostor, navazující na historii s moderními prvky. Při zpracování projektu, kterému předcházela studie, byl kladen důraz na bezpečnost chodců. Po zahájení první etapy probíhala debata, zda nejsou chodníky příliš široké, zda se neměl dát vetší prostor parkování, byly výhrady i k nově vysázeným stromům. První rok provozu opraveného úseku ukázal, že je to cesta správným směrem a není možné se stále uhýbat autům na úkor chodců a jejich bezpečí,“ říká starostka Vimperka Jaroslava Martanová. Součástí rekonstrukce vozovky je i řešení parkovacích stání podél vozovky, celková revitalizace veřejného prostranství zahrnující sadové úpravy, pořízení nového mobiliáře a modernizace veřejného osvětlení. Probíhá i rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů. Ulice 1. máje je páteřní komunikací města Vimperk, která je nejvíce vytížena z hlediska dopravy i z hlediska pěších. Tvoří komunikační tepnu propojující historické centrum města se silnicí II/145, která vede k vlakovému a autobusovému nádraží a dále směrem na České Budějovice, z opačného směru přivádí turisty z centrální Šumavy do středu Vimperka. Celková cena rekonstrukce 1. etapy v celé její délce cca 610 m, od kruhového objezdu Fišerka po hotel Zlatá hvězda, představuje po úpravách částku téměř 70 milionů korun včetně daně. Letošní rozpočet pro třetí část 1. etapy oprav se pohybuje okolo 30 milionů korun. Třemi miliony na rekonstrukci dotačně přispěl Krajský investiční fond (KIF), který zřídil Jihočeský kraj v prosinci 2020, pro rok 2021 bylo ve fondu připraveno 200 milionů korun. Ucházet se o něj mohly obce a města Jihočeského kraje na základě připravených investičních projektů na svém území. Město Vimperk využilo této možnosti a svou žádost podalo hned v březnu. Rekonstrukce ulice 1. máje v části od kruhové křižovatky Fišerka po ulici Krátkou byla v roce 2020 spolufinancována ze státního rozpočtu z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 miliónů korun. „S nápadem zřídit Krajský investiční fond přišel Martin Kuba. Cílem je pomoci realizovat městům a obcím takové projekty, které přinesou Jihočechům vyšší kvalitu života. Proto byl k podpoře z Krajského investičního fondu vybrán i tento projekt města Vimperka," uvedl Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana pro rozpočet a investice. Cílem je pomoci realizovat městům a obcím takové projekty, které přinesou Jihočechům vyšší kvalitu života. Proto byl k podpoře z Krajského investičního fondu vybrán i tento projekt města Vimperka,“ uvedl Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana pro rozpočet a investice. Ulice 1. máje byla široká a řidiči tu rádi překračovali rychlost. Vhodným řešením pro bezpečné zpomalení provozu tu jsou vyvýšené pásy – retardéry s dostatečnou šířkou a délkou. Na této ulici je také většina klíčových vimperských institucí. Je zde vstup do mateřské školy, základní školy, speciální základní školy, kterou navštěvují i invalidní děti. Dále je zde rozsáhlý areál letních sportů a zimní stadion. Přijíždí se tudy k městskému kulturnímu středisku, bývalému kulturnímu domu Cihelna a městské knihovně. Z ulice je také vstup do městského objektu, kde má ordinaci dětská lékařka. Rekonstrukční práce v ulici 1. máje jsou velice složité a místními samozřejmě ostře sledované, protože opravy ovlivňují život ve Vimperku každý den. V komunikaci jsou položeny hlavní páteřní sítě od vodohospodářské infrastruktury počínaje, přes sítě elektřiny, plynu, datových kabelů a teplovodů. Geomorfologický charakter města je výrazně členitý a z tohoto důvodu je velmi technicky náročné napojení objektů v ulici na sítě kanalizačního řadu. Splašková kanalizace je ve větší části komunikace položena v hloubce kolem čtyřech metrů, v některých místech až pět metrů. O rekonstrukci ulice 1. máje a navazující Pivovarské ulice bylo rozhodnuto v roce 2015, kdy byla zadána veřejná soutěž na vytvoření architektonické studie. Ze čtyřech nabídek byla vybrána společnost „re:architekti", která zpracovala analýzu prostoru za účasti veřejnosti. Studie byla dokončena v roce 2017. Po jejím dokončení tato společnost zpracovala i projekt pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a provádění stavby. Zpracování dokumentace bylo poměrně komplikované z důvodu nového dopravního řešení. Došlo k zúžení vozovky z asi osmi metrů, na šest, přibyla podélná parkovací místa, výrazně byly rozšířeny chodníky, celé prostranství zahrnuje sadové úpravy, pořízení nového mobiliáře a modernizaci veřejného osvětlení. Pro speciální základní školu byla vybudována parkovací místa pro vozíčkáře zajišťující jejich bezpečnost. Mateřská škola má nyní pět nových parkovacích míst podél vchodu do školy pro bezpečné zastavení. Materiálem pro chodníky a parkovací stání byl zvolen kámen, z důvodu trvanlivosti tohoto materiálu a možnosti případných oprav a také z estetických důvodů. Jedná se ale o drahý materiál, který města volí spíše v historických částech. Tato ulice je vstupní branou do historické části města a její vzhled se vytváří na několik desetiletí s výrazným důrazem na bezpečnost chodců, dopravy a tvorby příznivé atmosféry. Lenka Pechoušková, MěÚ Vimperk