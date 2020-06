Sotva se děti po koronavirových prázdninách vrátily do školy, celý jeden pavilon před nimi Hana Bolková, ředitelka Základní školy v Národní ulici v Prachaticích, musela zamknout. Ve škole totiž začala oprava havarijní stavu rozvodů teplé a studené vody.

Voda na Národce:

- Na havarijní stav rozvodů vody upozorňuje ředitelka ZŠ Hana Bolková už několik let. Jsou staré 30 let.

- Na kompletní rekonstrukci celé školy potřebuje zhruba 13 milionů korun.

- Jen první etapa, pavilon C, vyjde na cca 4,6 milionu Kč.

- Na další tři etapy oprav škola nemá peníze.

„Stav rozvodů je havarijní v celé budově školy. V tuhle chvíli ale můžeme opravit pouze část školy,“ zkonstatovala Hana Bolková. Na kompletní opravu potřebuje 13 milionů korun. Rekonstrukce je rozdělena na tři etapy, technicky je totiž nemožné dělat takové opravy postupně po patrech. „Musíme vždy v celém pavilonu. Proto jsme dlouho šetřili do vlastního investičního fondu, ale sedmdesát procent všech našich peněz letos vyčerpáme,“ vypočítala ředitelka ZŠ v Národní ulici. Podotkla, že město Prachatice speciální investiční prostředky neposkytlo. „Teď mám strach, co bude s dalšími etapami,“ říká Hana Bolková. Na investičním účtu školy totiž zbývají dva miliony korun. Na další dvě etapy potřebuje 7 až 8 milionů korun. „Město řeklo, že peníze v příštím roce určitě nedostaneme,“ doplnila.

Pět milionů, které ředitelce Základní školy v Národní ulici Haně Bolkové chybí na kompletní rekonstrukci zbylých pavilonů školy, bude šetřit nejméně pět let. Domluva ještě před koronavirovou krizí byla, že opravy škola, jejímž zřizovatelem je město Prachatice, provede během tří let. „V příštím roce nám město žádné peníze nedá, a z dvou milionů, které nám z našetřených peněz zbyly, další etapu oprav provést nelze,“ říká Hana Bolková. Škola si peníze mnoho let šetří z takzvaných odpisů, které jim dává město Prachatice. Roční částka je kolem milionu korun. Oněch pět milionů korun, které na opravy potřebuje, bude muset ředitelka školy vyčkat dalších pět let.

Teď doufá, že prachatická firma Parus, která provádí rekonstrukci v pavilonu C, nenajde nějakého kostlivce ve skříni. Pokud vše klapne, hotovo bude 25. srpna. „A ještě stihneme uklidit, tedy pokus to stihnou do termínu. A my se stihneme na zářijový začátek školního roku připravit,“ doufá. Už tak je v současné chvíli ve škole docela zmatek. Do zavřeného pavilonu děti nemají přístup. Jediný problém je hluk z bourání. "To se všechno dá přežít," směje se ředitelka školy.

Učitelé do zavřeného pavilonu mohou vstoupit jen do svých kabinetů. "I když firma postavila provizorní zdi a snaží se, prach se roznáší po celé budově. Paní uklizečky tak musejí každou sudou hodinu pořádně uklízet," popsala Hana Bolková, jak to teď ve škole chodí. Samotnou výuku ale opravy omezují jen minimálně. Vedení školy pro vyučování zapojilo veškeré volné třídy i odborné učebny. I kdyby se náhodou nestihlo opravu v pavilonu C dokončit včas, budou v Národce schopní od září výuku zajistit i přesto, že do školy se po prázdninách vrátí všichni žáci. A k tomu bude mít škola o další dvě třídy navíc. "S takovými případnými potížemi si dokážeme poradit. Učit se děti mohou ve všech odborných učebnách a třeba i v malé sborovně," nebojí se ředitelka Národky Hana Bolková.