V jiných osadách Vimperk čistírny odpadních vod nemá. Připravují ale ještě projekt na odkanalizování Pravětína. „Tam sice už projekt jednou byl, ale na přečerpávací stanici. S tím máme špatné zkušenosti. Proto jsme se rozhodli, že uděláme projekt nový. Hledáme trasu pro odkanalizování tak, abychom samospádem dostali odpadní vodu do velké nádrže poblíž firmy Rohde&Schwarz. Odtud pak zajistíme přečerpání do čistírny odpadních vod. Tím bychom také vyřešili zároveň Špidrovu ulici, kde jsou objekty tlakově napojeny do kanalizačního řadu,“ vysvětlila Jaroslava Martanová s tím, že čerpadla obsluhují jednotlivé domácnosti, což je problém.

Jednu čistírnu by pak chtěli Vimperští postavit ještě pro další osady poblíž silnice na Bohumilice. Tam už má vedení města vytipovaný pozemek, kde by se nová čistička pro Výškovice, Sudslavice, Bořanovice a Boubskou dala postavit.

Investice 2022:

Další investiční záměry města Vimperk pro letošní rok kromě kořenové ČOV Lipka:

- revitalizace sídliště Míru

- rekonstrukce ulice 1. máje od hotelu Zlatá hvězda na náměstíčko U Jelena

- úprava veřejného prostoru ulice K. Weisse, Sklářská

- rekonstrukce kuchyně a zázemí ZŠ Smetanova.