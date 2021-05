Z minulosti: Loni čápice snesla čtyři vejce, nic z nich ale nebylo, předloni vyvedli dvě mladé, první se vyklubalo 12. 6., dráhé o den později. Jedno z mláďat ale za devět dnů rodič z hnízda vyhodil. Nezdálo se, že by mělo nějaké potíže. Ani v roce 2017 se nepovedlo dovést do zdárného konce, uhynula všechna tři mláďata. O rok dříve pár úspěšně vyvedl tři mladé.

„Je nám to líto, byli bychom moc rádi, ale už spíše nedoufáme,“ posteskla si Božena Kudláčková, starostka obce, kde život rodin v hnízdě dlouhá léta monitoruje spousta občanů. „Říká se, že čápi jsou tu nepřetržitě už od dvaatřicátého roku. Ale pamatuji si z doby, kdy jsem byla mladá, že některé roky ani nepřiletěli.“

Starý pár, který pravidelně vyváděl mláďata, uhynul, a dvojice, která se na hnízdě usadila minulý rok, se letos nevrátila. „Loni to byl mladý nezkušený pár, aspoň tak to říkají ornitologové. Procentuální úmrtnost čápů při tahu do teplých krajin je vysoká, mohl cestou zahynout,“ doplnil František Hronek, správce kamery pro obec Dubné. „Pravděpodobnost, že ještě přiletí, je malá, ale mohou se tu zastavovat mladí ptáci. Třeba šestého května tam nějaký čáp asi na čtvrt hodiny byl.“

On sám má pocit, že čápů celkově ubývá. „V loňském roce máme zdokumentovánu řadu návštěv našeho hnízda před zahnízděním dubenského páru. Dokonce bývají o hnízdo někdy i dosti urputné bitvy. Letos se nic takového nekonalo, hnízdo navštívilo jen několik málo jedinců.“ Bylo vidět, že je kroužkovaný, kamera ale nedokáže údaje z kroužku odečíst, takže se nedá zjistit, o kterého jedince se přesně jedná.

Může to být hnízdem?

„Někteří lidé se domnívají, že toto hnízdo není pořádku či že je dokonce prokleté po úhynu mláďat a že čápi to sami poznají. To si nemyslím,“ doplnil správce kamery. „Hnízdo vypadá podobně jako jiná obsazená hnízda, bylo před nedávnem kompletně zrekonstruováno, letos na konci zimy znovu překontrolováno pověřenými pracovníky orgánu ochrany životního prostředí, přičemž na něm nebylo shledáno nic závadného. Prostě si musíme počkat na to, až si je vyhlédne nějaký nový mladý pár, který se pak k nám může řadu let vracet.“

V diskuzi pod přenosem z webové kamery v Dubém https://www.dubne.cz/zive-prenosy-webkamery/capi-hnizdo/ je nesmírně živo, lidé si tam denně sdělují aktuality z čapího života z celého světa, třeba že na hnízdě v Sarrable ve Francie jsou čtyři větší čápata a jeden mrňousek, který ale dokáže o potravu urputně zabojovat a dokáže se mezi silnějšími sourozenci posadit, nebo že v Bohuslavicích u Trutnova oplakávají loňské čápě Bivoje, který zahynul v dubnu v Maďarsku kvůli elektrickým drátům.

Česká společnost ornitologická hnízdění čápů sleduje za pomoci mnoha dobrovolníků od roku 2014, kdy byli čáp bílý a čáp černý vyhlášeni Ptákem roku, a to zde. Pokud jde o jižní Čechy, po jednom mláděti v hnízdě (na mapě oranžový puntík) nahlásili pozorovatelé zatím ve Strunkovicích nad Blanicí na Prachaticku a ve Strýčicích na Budějovicku. Podrobnosti v této mapě. Co se dělo v hnízdě v Dubném už od 3. března 2014, se dozvíte tady.