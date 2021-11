Pro město je totiž objekt, který byl postaven někdy v osmdesátých letech minulého století jako „podnik výpočetní techniky“ velkou ekologickou zátěží. Původně vedení města předpokládalo, že by v bývalé Dřípatce mohlo vzniknout re-use centrum, tedy jakýsi bleší trh věcí k opětovnému použití.

Momentálně je objekt prázdný. Ještě před odstěhováním centra ekologické výchovy do zrekonstruovaného pavilonu Základní školy na Zlaté stezce ale prachatický místostarosta Jan Klimeš řekl, že objekt může využívat ZŠ ve Vodňanské ulici jako školní družinu. Ta tam ale dlouho nezůstala, protože ředitelce Petře Sandanyové se podařilo sehnat peníze na opravu objektu na školní dvoře a školní družinu přestěhovala tam.

V současné době vedení Prachatic další využití objektu po bývalé Dřípatce neplánuje. „Chtěli jsme ho odstranit. Jenže už nyní víme, že jeho likvidace by městský rozpočet vinou ekologické zátěže vyšla na zhruba tři miliony korun. Hledáme vhodný dotační titul, který by nám s demolicí pomohl,“ ujistil Martin Malý. Zatím ale vedení města neuvažuje o tom, jak prostor využít dál. „Momentálně chceme jen vyřešit odstranění budovy. Co s pozemkem budeme řešit později,“ uzavřel.

Další budovu s tak obrovskou ekologickou zátěží má město také v Žižkově ulici. tam před lety sídlila školní družina, následně tam byla ševcovská dílna. Mnoho let je už prázdný a čeká se na jeho likvidaci. Ta by měla být součástí oprav Žižkovy ulice.