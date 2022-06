Poté, co se z areálu Dřípatka odstěhovala do nových prostor v Základní škole v ulici Zlatá stezka, Petra Sandanyová navrhla, aby se z nevyužívaných prostorů stal volnočasový relaxační areál pro veřejnost. Už tehdy s ní vedení města souhlasilo, a tak ředitelka Vodňanky nechala zpracovat studii. Podle té do konce letošních prázdnin vznikne projektová dokumentace, kterou podle jejích informací zaplatí město.

Nejprve je ale nutné budovu s ekologickou zátěží odstranit. Do karet ředitelce hraje vypsaná dotační výzva na likvidaci takových budov. „Nechali jsme si zpracovat posudek, který říká, že likvidace objektu zatíženého azbestem vyjde na 3,8 milionu korun. Polovinu by mohla zaplatit dotace z fondu regenerace, kam je možné žádosti podávat do konce letošního roku. Ještě doplňujeme potřebnou dokumentaci a žádost podáme,“ ujistila Petra Sandanyová s tím, že o financování poloviny demolice bude vedení prachatické radnice ještě rozhodovat. Jednou z možných variant je i bezúročný úvěr, který je na takový typ akce možné získat. Každopádně nejdéle do konce roku bude jasné, co bude s budovou bývalé Dřípatky a okolního areálu dál.

S hotovým projektem na volnočasový areál bude Petra Sandanyová totiž žádat o dotaci z IROP na jeho výstavbu. „Dotační programy se otevřou na podzim a budou ve výši zhruba sedmdesát až osmdesát procent. Rozhodně se chceme o peníze ucházet,“ řekla. Dofinancování stavby pak bude řešit vedení ZŠ Vodňanská s vedením města Prachatice. S jistotou to ale bude až po zářijových komunálních volbách.

Kdy bude nový areál v Rumpálově ulici hotový zatím jisté není, ale nabídnout by měl výukové prostory zaměřené na volný čas.