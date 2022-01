V září roku 2020 se Centrum ekologické výchovy Dřípatka přestěhovalo do nově opravených prostor jednoho z pavilonů Základní školy v ulici Zlatá stezka. Od té doby je původní objekt Dřípatky v Rumpálově ulici prázdný. Loni v říjnu prachatický starosta Martin Malý řekl, že využití staré budovy město neplánuje a hledá vhodný dotační titul, aby ho mohlo odstranit. Objekt je pro město ekologickou zátěží vinou radonu a jeho likvidace by mohla městský rozpočet vyjít až na tři miliony korun.

Zdá se ale, že ředitelka Základní školy ve Vodňanské ulici Petra Sandanyová má plán, jak z bývalé Dřípatky, která ještě před dvěma lety patřila do správy právě základní školy, ví, jak s prostorem naložit. Chtěla by tam mít volnočasový a relaxační areál. Při stěhování Dřípatky do nových prostor základní škola sice předala celý areál v Rumpálově ulici zpátky do správy města, ale zůstal slib, že pokud škola najde využití, dostane jej přednostně zpět. Slib vedení města dodrželo a záměr mít tam místo, které využije jak škola, tak veřejnost je podle prachatického starosty Martina Malého zajímavý.

S nápadem vybudovat tam prostor pro volný čas podle všeho nemají problém ani prachatičtí radní. Ti totiž před pár dny dali takovému projektu šanci. Petra Sandanyová se má postarat o vypracování projektové dokumentace na jeho stavbu. „Plánuji areál pro veřejnost, rozdělený na několik sekcí zaměřený na různé věkové kategorie,“ upřesnila Petra Sandanyová s tím, že součástí by měl být altán, krb, oplocení, veřejné osvětlení i kamerový systém. „Zároveň s výběrem projektanta hledám také dotační možnosti. Financování plánuji z velké části z grantů a dotací,“ řekla.

Základem všeho bude sehnat peníze na demolici objektu nebo alespoň na její část. „Celou demolici financovat nemůžeme, ale část bychom zaplatit mohli,“ uvedl včera prachatický starosta Martin Malý.