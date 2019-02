České Budějovice - Studenti Gymnázia J. V. Jirsíka měli možnost navštívit přednášku několika zaměstnanců amerického velvyslanectví, a to jak Čechů (kterých na středně velkém velvyslanectví v Praze pracuje asi 150), tak i Američanů (jichž reprezentuje svou zemi v ČR asi 70).

Práci ambasády USA v ČR představili její zaměstnanci studentům českobudějovického Gymnázia J. V. Jirsíka. | Foto: archiv Gymnázia J. V. Jirsíka

Hlavními aktéry samozřejmě byli Američané, Jennie Young a James Tire. Jennie v minulosti absolvovala zahraniční stáž a práce mimo Spojené státy se jí zalíbila natolik, že se rozhodla pro práci na ambasádách, byla už např. ve Venezuele či Polsku.

Jejím úkolem na ambasádě je kromě jiného postarat se, aby rodinní příslušníci velvyslance či jiných zaměstnanců našli v České Republice práci. Podle Jennie to v Praze není žádný problém, protože lidé se znalostí angličtiny jsou velmi žádaní.

Ani pro Jamese toto není první stáž. Ale, s nadsázkou řečeno, nikdy nezaznamená žádnou změnu, neboť všechny byty pro své vyslance vybavuje Washington, a jsou proto stejné po celém světě, v Austrálii, Česku i Ghaně.

Vyslanci si chválili i americko-českou spolupráci trvající právě 100 let. Ta začala ještě za první světové války, kdy prezident U. S. A. Woodrow Wilson prosazoval samostatné Československo. Spolupráce pokračuje i dnes, a to nejen na území ČR, Česko je jedna z posledních zemí s fungující ambasádou v Sýrii, tu využívají američtí vojáci pro posílání zpráv a informací. Velice známý je v U. S. A. i bývalý prezident, Václav Havel, a to hlavně díky slavnému projevu v Kongresu. Dokonce má jako jeden z mála cizinců v hale Kongresu svou vlastní bustu. Vyslanci připomněli i emigranty z Čech zakládající v Americe města pojmenována po těch českých, můžeme tam tak navštívit Protivín, Prahu či Písek.

Nakonec hosté z ambasády všechny účastníky besedy, která se konala 7. března, pozvali na ambasádu sídlící ve Schönbornském paláci, kde žil známý spisovatel Franz Kafka. Zde nabízí pro veřejnost knihovnu nebo IT místnost. Dokonce pokud máte dobrý nápad, pomohou Vám s jeho realizací. Potkat se s pracovníky americké ambasády ale můžete i mimo Prahu, rádi totiž vyjíždí a pořádají přednášky i jinde, aby poznali názory všech občanů, nejen těch pražských.

Henrietta Ottová, České Budějovice