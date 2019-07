Prachatice – Bytové domy v areálu bývalých kasáren v ulici Vilémova město Prachatice po dvaceti letech prodá. Většinově se na tom shodla prachatická opozice s koalicí. „Jde o domy z první etapy opravy bývalých vojenských ubytoven, kdy stát přispěl částkou 320 tisíc na byt a zbytek platili nájemníci. Svůj podíl si odbydlovali,“ připomněl zastupitelům Václav Janda, vedoucí finančního odboru MěÚ Prachatice. Lidé, kteří tam bydlí, mají ze smlouvy nárok na odprodej za sto korun. „Vypořádání první etapy musí město uskutečnit do konce letošního roku,“ upřesnil s tím, že jeden byt je ve vlastnictví města, a to ho prodá.

Podle Martina Malého, starosty města, jde jen o naplnění smlouvy uzavřené před dvaceti lety. „Nyní máme prodat třicet devět bytových jednotek a několik garáží. Na řadu přijdou i zbylé dvě etapy a v roce 2023 také Štodvín,“ dodal starosta.

Podle zastupitele Jakuba Nepustila by si město mělo volný byt nechat, aby mohlo ovlivňovat bytovou politiku. „Budu proti tomu, město nemá dost volných bytů,“ řekl. S tím nesouhlasí starosta a velká část opozičních zastupitelů. Podle Martina Malého by to přineslo jen komplikace při spravování domu.

Byty Vilémova ulice:

- Ubytovny opravilo město po etapách od roku 1999 s podílem dotace, jde o objekt v ulici Vilémova 1140 a 1141.

- Část peněz platili rovnou nájemníci s tím, že si svůj podíl formou předplaceného nájemného odbydlí.

- Nájemníci si byty odkoupí podle smlouvy za 100 Kč.