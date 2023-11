Vedení města po diskuzi s městským architektem Lubošem Zemenem zadalo vypracování ověřovací studie, jak by mohla celá zastavěná lokalita v budoucnu vypadat. „Bonusem pro případné nové nájemníky je dostupnost základní školy, obchodů i služeb v blízkosti historického centra,“ uvedl k možnosti nové výstavby prachatický starosta Jan Bauer s tím, že Prachatice chtějí zajistit občanům, ať již stávajícím či nově příchozím, další kvalitní nabídku bydlení včetně vysokých standardů.

Návrh č. 2 - RDTH architekti, s.r.o.Zdroj: Město PrachaticeNávrhy podaly čtyři renomované architektonické kanceláře. Porota, která měla návrhy posoudit a kterou tvořili zástupci z řad nezávislých odborníků i představitelů města. Každý z předkladatelů svůj návrh porotě prezentoval. Vybrala a doporučuje k dalšímu zpracování studii od společnosti RDTH architekti. Porota hodnotila pozitivně zejména kvalitní a podrobnou analýzu území, inovativnost, komplexnost a přiměřenost, dále pak velmi kladně ocenila variabilitu etapizace a dopravní řešení včetně parkování. „Jde nám o to, aby lokalita byla připravena k zástavbě ekonomicky vhodným a udržitelným projektem a chceme nastínit, jak by celé toto území mohlo do budoucna vypadat bez ohledu na konečného investora,“ upřesnil záměr ověřovací studie prachatický starosta.

Místo pro nové rodinné domy Prachatice mají, prvních třináct je na spadnutí

Jednotlivé návrhy všech architektonických společností jsou až do 10. listopadu k vidění na prachatickém Velkém náměstí na panelech. Jejich představení se pak chystá na prosincové jednání zastupitelů. „Tam bude také podrobně představen vítězný návrh,“ uzavřel Jan Bauer.