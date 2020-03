Přiznává, že před pár dny ještě situaci nevnímala jako kritickou. "Zpočátku se to naší oblasti tolik netýkalo, tak jsem si myslela, že je to spíš mediální masáž. Nicméně v posledních dnech už je tu poměrně kritická situace. Zavřeli nám divadla, školy, sportovní zařízení, obchodní domy a další instituce. Do práce dnes chodí málokdo. Někdo o ni přišel, jiní pracují z domova. Nefungují kadeřnictví, kosmetiky a další služby. Otevřené jsou v podstatě jen nemocnice, lékárny a potraviny," říká Pavlína Bísková.

Podívejte se, co Pavlína Bísková vzkazuje:

Ve videu popisuje, jak to dnes v Itálii vypadá. "Do potravin nebo lékárny vás pustí takzvaně kus za kus - jeden člověk ven, další dovnitř. Musíte si vzít rukavice, všichni zaměstnanci mají respirační roušku. Lidé si drží odstup, obchází vás obloukem, chodí v rozestupech. Je mi z toho smutno," popisuje.

Když chce člověk odejít z domu, musí mít vyplněný formulář, ve kterém píše, jak se jmenuje, odkud je, zda byl v kontaktu s infikovaným člověkem nebo jestli má příznaky onemocnění. "Pokud vás zastaví policie, musíte mít tento doklad," uvádí s tím, že lidé smí jen k lékaři, do lékárny, do potravin a v případě, že mají psa, tak ho mohou vyvenčit.

Lidé by podle ní situaci neměli podceňovat. "Možná se to někomu pořád zdá jako legrace, ale není to tak. V případě, že se to dotkne vaší rodiny nebo známých, budete mluvit jinak. Před pár dny zemřel v sousedství muž v našem věku. Nebuďte sobci a nechoďte tolik mezi lidi," apeluje Pavlína Bísková.

Zavírání škol, restaurací a kulturních i sportovních institucí je podle ní správný krok. "Buďte za to rádi, nám je zavřeli pozdě. Vezměte si, že Česká republika je za Itálií jen pár dnů a o kolik tisíc nemocných víc je tady. U nás to nepodchytili včas a také jsme my lidé nerespektovali opatření. Myslete nejen na sebe, ale i na své rodiny a známé," končí své video Pavlína Bísková původem z Písku.