Nemocnice v Prachaticích připravila na sobotu 26. června pro budoucí rodiče předporodní přípravu s prohlídkou sálů.

Předporodní kurzy. Ilustrační foto. | Foto: Deník

V době od 9 do 11.30 hodin je připraveno povídání o průběhu porodu, porodních dobách a porodních plánech, co u nás čekat a čeho se nebát (MUDr. Eva Cinádrová), od 11.30 do 12 hodin přestávka na oběd, od 12 do 13 prohlídka porodního sálu, kdy do porodnice a co si vzít s sebou, partner u porodu a od 13 do 14 hodin prohlídka novorozeneckého oddělení a šestinedělí, novorozenecký screening. Cena kurzu je 500 Kč za pár. Přihlásit se je možné na mail: zavrelova@nempt.cz nebo na tel. 388 600 220 či 388 600 265. Sraz účastníků je v sobotu v 9 hodin ráno na recepci.