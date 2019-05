Jak uvedl Jaroslav Tůma z SDH Budilov, hasiči předpokládají, že většina družstev bude právě z Jihočeského a Plzeňského kraje. A z toho vychází i název soutěže.

„Myslím si, že nejen my v Budilově, ale i sbory v blízkém okolí, disponují velmi pěknými areály, které jsou postaveny pouze pro účely požárního sportu. A byla by tedy škoda, aby se areály nevyužívaly v celém jejich potenciálu, který nabízejí. Proto jsme se po dlouhém uvažovaní rozhodli uspořádat něco odlišného, než jen místní soutěž pro pár sborů z okolí,“ uvedl Jaroslav Tůma se slovy, že navíc chtějí ukázat, že hasiči nejsou jen parta starších chlapíků sedících někde u piva, ale že je to také sport s obrovskou členskou základnou, který běhají mladí lidé téměř v každé vesnici.

Soutěž se uskuteční 1. a 2. června. Do dvou dnů je rozdělena zejména proto, že některé týmy, zejména ze Západočeské hasičské lity, to mají do Budilova i více než sto padesát kilometrů. „A říkali jsme si, že by bylo škoda nezkusit udělat rovnou dvě kola této ligy. Podali jsme tedy žádost na pořádání dvojkola a doufali, že ho dostaneme. A to se povedlo,“ vysvětlil Jaroslav Tůma.

Hasiči se utkají v disciplíně Požární útok, což je královská disciplína požárního sportu, kterou vykonává vždy sedm členů týmu a cílem je dostat vodu z kádě až ke 100 metrům vzdáleným terčům na jejich sestřelení v co nejkratším čase. „Na soutěži máme dovolené silné mašiny a úzké hadice, tedy kompletní sportovní vybavení, můžeme tedy očekávat velmi rychlé časy někde okolo 16 vteřin,“ poznamenal Jaroslav Tůma.

Kapacita soutěže je stanovena na maximálně sto dvacet týmů. „To by bylo úžasné naplnit, ale nedovolím si dopředu odhadnout, kolik lidí se nakonec do Budilova sjede, necháme se překvapit,“ dodal Jaroslav Tůma se slovy, že rozhodně ale bude na co koukat.