Generální rekonstrukce českobudějovického vlakového nádraží by měla na konci tohoto roku nebo na začátku příštího pokročit do fáze, kdy se pro cestující otevře příjezdová hala v nové podobě. Měla by být dokončena také celá fasáda objektu. Pracovat se ale ještě bude například na obnově odbavovací haly. V severní části nádraží už jsou v poslední fázi rekonstrukce prostory, kde by měla napříště sídlit pracoviště České pošty nebo Policie České republiky.