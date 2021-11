Od středy 24. listopadu odkládá podle mluvčí Jihočeských nemocnic Ivy Novákové veškeré hospitalizace, které jsou plánované do 12. prosince, a u nichž je to medicínsky bezpečné a bez výrazného vlivu na zdravotní stav pacientů. Rovněž podle ní bude zastaveno objednávání nových pacientů k těmto procedurám.

„O odložení konkrétních typů výkonů rozhodne vždy primář oddělení. Pacienty, kterých se to týká, vyrozumí zdravotnický personál telefonicky, SMS či emailem, stejně jako v předchozích vlnách. Po obnovení plného provozu pacienty objednáme na nový termín. Prosíme osoby, kterým byl výkon zrušen, aby nás v případě zhoršení zdravotního stavu kontaktovali. Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (zejména onkologická operativa, kardiochirurgická operativa). U pacientů, kteří jsou již k uvedeným procedurám přijati k hospitalizaci, se naplánovaný výkon provede. Podobně jako v předchozích vlnách se jedná o zhruba 50 procent omezení péče,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. Michal Šnorek.