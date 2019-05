O více než sto let zpět by se mohly vrátit poměry na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II.

Radnice zvažuje omezení automobilové dopravy nebo trvalé osazení stromů. Na návrh městského zahradníka už byly stromy kolem Samsonovy kašny kdysi vysazeny – v roce 1895. Podle historiků možná i proto, že se chystala návštěva císaře Františka Josefa I. v Budějovicích.

Prvním krokem k možným změnám současného stavu bylo tento týden setkání odborníků ze čtyř komisí rady města. I když, jak upozorňuje náměstek primátora Tomáš Bouzek, názory na případné úpravy jsou často velmi rozdílné. „Co člověk, to názor,“ pojmenovává s úsměvem jeden z rysů debaty Tomáš Bouzek. Náměstek primátora ale zdůrazňuje, že základní myšlenka úvah je jasná. „Všichni se shodujeme na jedné zásadní věci, což je budoucí zklidnění dopravy na náměstí,“ říká Tomáš Bouzek. Podle náměstka primátora Ivo Moravce už by na podzim mohly být známé konkrétní návrhy případných úprav.

V prvních desetiletích 20. století vypadalo budějovické náměstí Přemysla Otakara II. docela jinak než dnes.

Na ploše se vedle sebe řadily koňské potahy vedle tramvají i osobních automobilů. Všechna vozidla se tam pohodlně vešla. Bylo jich ovšem neporovnatelně méně, než na počátku 21. století… A také ohledně zeleně byla situace jiná. Trvale zde rostly stromy.

Podle náměstka primátora Tomáše Bouzka byly vysazeny v roce 1895. „Městský zahradník pan Sobíšek přišels myšlenkou vysadit stromy v roce 1885. Deset let prý přesvědčoval radní,“ říká k někdejší „zelené“ akci Tomáš Bouzek. Náměstek primátora dodává, že nyní se reálně také zvažují velké změny na náměstí, včetně výsadby stromů po obvodu. Zasazeny by mohly být do země v prokořenitelných „klecích“, což je technologie šetrná k životnímu prostředí a na mnoha místech už také osvědčená a fungující. Stromy na obvodu náměstí by zároveň nebránily pohledu na Samsonovu kašnu.

„Uvažuje se o pěších zónách v ulicích Kanovnická a poté v Krajinské, akcentuje se preference pěších a cyklistů, snížení parkovacích míst, rozšíření předzahrádek, návrat zeleně, aby se náměstí a jeho okolí stalo přívětivým a hlavně vyhledávaným místem pro místní i turisty,“ vypočítává další možné úpravy Tomáš Bouzek.

Za nejdůležitější veřejný prostor Budějovic považuje náměstí Přemysla Otakara II. náměstek primátora Ivo Moravec. „Je to významné pobytové místo, reprezentační prostor a jde o to, aby se jeho reprezentativnost ještě zvýšila,“ říká Ivo Moravec k původu nynějších myšlenek na změny. „Z mého pohledu by měl střed města sloužit více pěším a méně autům,“ dodává Ivo Moravec.

Zastupitel Jan Mádl je rád, že se na jednání komisí rady města o změnách v centru většinově účastníci shodli na zamezení tranzitní dopravy. "To je první věc, která by se mohla v dopravě udát. Dále by mohla vzniknout pracovní skupina nebo studie, která by se zabývala tím, jak řešit dopravu nejen na náměstí, ale i v centru města a i v okolních ulicích jako třeba Na Sadech. Když se změní doprava v centru, ovlivní to totiž i provoz na dalších komunikacích," doplňuje Jan Mádl.

Podle budějovického architekta Mirka Vodáka je například otázkou, zda má být centrum pro turisty, protože jejich pohled a potřeby jsou jiné, než místních lidí. "Obecně bych výrazně omezil pohyb aut a předláždil hlavní pěší trasy tak, aby poskytly dostatek místa pro jiné funkce, než je parkování. Vím, že je to kontroverzní téma, ale řada příkladů z Evropy ukazuje, že to nakonec funguje. Otázkou tedy není, kdy se to stane, ale jestli Budějovicícím mezitím neujede vlak," dodává Mirek Vodák.

Na podzim už by mohly být známé konkrétní varianty možných změn v centru Budějovic, o kterých by se mělo dále jednat.