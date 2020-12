Dlouhé měsíce trval spor o to, jestli pořadatelé festivalu Vltava žije mají vrátit část peněz přijatých od radnice. Výslednou dohodu nyní schválilo zastupitelstvo.

Původně plánovaný rozsah ale nebyl podle města dodržen. Místo dvou dnů se konal jen jeden den a radnice proto podle náměstka primátora Tomáše Bouzka žádala vrácení částky 400 000 korun z dotace, která činila 800 000 korun.

Pořádající agentura ale poukazuje na několik skutečností. Původně například organizátoři festivalu žádali od města dotaci dva miliony, peněz ale dostali jen část. Celkové náklady nejprve měly být pět milionů. Nutně pak byl program upraven. „Podstata a účel celé akce byly naplněny, celý projekt byl zrealizován v duchu a smyslu ve kterém byl i na město předkládán,“ uvedl ale před časem za agenturu pro Deník Rudolf Střítecký.

Lenka Střítecká, jednatelka agentury Art4promotion zdůrazňuje, že ji mrzí přístup města. „Je to velice smutné, že se k dané věci staví tak, jak se staví. My jsme si vědomi formálního nedostatku, a to, že jsme úpravu programu festivalu neřešili změnou smlouvy, ale pouze oznámením na patřičná místa. Považovali jsme to, i vzhledem k absenci námitek ze strany města, za dostačující a nikdy by nás nenapadlo, že se to stane důvodem pro navrácení části dotace. Akci jsme museli změnit z důvodu nedostatku finančních prostředků, přesto se podařilo vyprodukovat jeden z nejúspěšnějších ročníků festivalu,“ říká Lenka Střítecká s tím, že pořadatelé mají čisté svědomí. Lenka Střítecká připomíná i ocenění festivalu nebo objednávku na předvedení v mexickém Monterrey, což by podle ní „ošizená“ akce těžko získala.

Agentura si však nepřála spory s městem a navrhla vrácení 200 000 korun. Město to ale nepřijalo. Následovalo několik jednání, z nichž vzešla finální dohoda, kterou posvětilo tento týden hlasování zastupitelstva.

Agentura nakonec vrátí kompromisních 300 000 korun a smí tak učinit ve splátkách po 30 000 korun měsíčně. O splátky požádala kvůli obtížné situaci vzniklé při nynější koronavirové epidemii.