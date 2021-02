Křižovatka U Stopařky se řadí mezi nebezpečná místa na jihočeských silnicích. Včerejšek opět rozvířil diskuse o možné stavbě kruhového objezdu. Právě včera ráno se na křižovatce stala další nehoda, ani ne po týdnu. Srazila se tři osobní auta.

Vitějovická křižovatka je ale podle Martina Grožaje ze Správy a údržby silnic (SÚS) přehledná. „Je dobře značená, značky jsou reflexní a dostatečně velké,“ vysvětluje.

O tom, že by klasickou značenou křižovatku měla nahradit kruhová, se podle starostky Vitějovic Lenky Tůmové mluví léta. Na podzim 2019 dali vitějovičtí zastupitelé k takové změně souhlasné stanovisko. Jen pár dní poté Jiří Růžička, ředitel prachatického střediska Správy a údržby silnic, tedy správce komunikací druhé třídy, inicioval schůzku se zástupci obce Vitějovice, silničního správního úřadu, policie a dalších. Tehdy se na křižovatce rovněž stalo několik nehod za sebou. „Na schůzce jsme zjistili, že obec je ochotná poskytnout pozemky a nemá další podmínky. Dohodli jsme se, že Jihočeský kraj zajistí změnu zásad územního rozvoje a tu následně převezme obec Vitějovice do svého územního plánu. Teprve pak by se mělo pokračovat v samotném projektování,“ objasnil Jiří Růžička. Podle něj je kruhový objezd ideálním řešením. „Kruhový objezd řidiče donutí zpomalit,“ říká. Podle dostupných schválených dokumentů zastupitelstva Jihočeského kraje je křižovatka U Stopařky zpracována pro územní rozhodnutí, což znamená, že všechny dotčené orgány státní správy a samosprávy souhlasí s její stavbou. Projektová dokumentace zatím není připravena. Podklady pro jednání kraje připravovala prachatická SÚS. „Byly doplněné i fotografie, aby bylo patrné, že nehody jsou tam časté,“ upřesnil Jiří Růžička.

Na křižovatce U Stopařky za posledních deset let policie šetřila 30 dopravních nehod. Nejméně třikrát zraněné účastníky transportoval do nemocnice vrtulník. Statistiky říkají, že nejčastější příčinou nehod je nerespektování značky Stůj, dej přednost v jízdě či nedání přednosti při odbočování vlevo.