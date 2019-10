Turistická stezka vedená po hřebeni z Prachatic na rozhlednu Libín, tak zvaná Hřebenovka a přilehlé lesní porosty jsou pro turisty uzavřené.

Kůrovec - lýkožrout smrkový. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Podle rozhodnutí prachatické radnice do nich lidé až do 6. listopadu nesmějí. Městské lesy Prachatice tam likvidují škody po kůrovci. Těžit budou tisíc pět set kubíků kůrovcového dřeva. Podle Jana Pěsty, jednatele společnosti, už letos vytěžili dvanáct tisíc kubíků kůrovcového dřeva, tři a půl tisíce ještě musejí do konce roku stihnout. „Je to stále jen odhad, ale je nižší, než před pár týdny, kdy jsme čekali, že bude třeba letos vytěžit osmnáct tisíc kubíků,“ vysvětlil se slovy, že situace v lesích se neustále mění. Do konce roku by tak Městské lesy měly stihnout všechno kůrovcové dřevo vytěžit. Co bude na jaře, zda se objeví další, to Jan Pěsta odhadovat v tuto chvíli nedokáže.