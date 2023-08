Znenadání, i když výstrahy meteorologů na případnou bouřku upozorňovaly, přešel poprask do Vlachova Březí. „Kroupy byly ve velikosti pingpongových míčků,“ popsal vlachovobřezský starosta Lubomír Dragoun.

Do oprav poničené střechy se pustili hned v úterý ráno. Pomohla hasičská plošina.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováV nedalekých Uhřicích byly dokonce velké jako slepičí vejce. Všichni z Vlachova Březí, kdo nestihli uklidit auta pod střechu, je mají rozbitá. „Já byl v kanceláři a když jsem viděl první kroupy, běžel jsem auto zaparkovat do průjezdu radnice. Zachránil jsem ho,“ doplnil starosta. Veškerou letošní úrodu má on i dalších obyvatelé městečka sklizenou. Skleníky jsou děravé a odneslo to i několik domů, kterým kroupy rozbily tašky na střeše. Jsou rozbité i na radnici. „Na obecním majetku bude škoda odhadem kolem padesáti tisíc korun,“ upřesnil Lubomír Dragoun s tím, že obecní majetek je pojištěný. Rozbitá je nejen střecha na radnici, ale také lampy veřejného osvětlení, ale i čelní skla obecních aut. „A ty připojištěná na živel nemáme,“ doplnil.

Poničená krupobitím je také střecha fary. Vlachovobřezští hasiči se v úterý 15. srpna z plošiny snažili střechu opravit, aby do ní nezatékalo. Hůř jsou na tom lidé, kteří nemají a v některých případech ani nemohou mít svůj majetek pojištěný, protože třeba stojí v záplavové zóně a pojistka je buď nemožná nebo až příliš drahá.

Pondělní krupobití ve Vlachově Březí trvalo zhruba dvacet minut. Sešup to byla ale pořádný. Přes městečko a se přehnal mrak a pak už lidé mohli jen sčítat škody. Majitelé aut hledají firmy, které jim jejich auta zase dají do pořádku, minimálně vymění rozbitá čelní a boční skla. Jenže ve valné většině jsou zničené i plechy a světla. Všude ale mají práce nad hlavu. „Stejně jako sehnat pokrývače je v dnešní době nemožné,“ postěžoval si Lubomír Dragoun s tím, že nejmenší práce je úklid popadaného listí a větví.