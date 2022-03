Pokud do 31. března v Českých Budějovicích nespadne alespoň pět milimetrů srážek, bude se jednat o historicky nejsušší měsíc za 140 let pozorování v jihočeské metropoli. Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v pondělí 28. března 2022 pro Deník uvedl, že ve městě zatím za letošní březen napršelo jen 0,4 milimetru vodního sloupce.

Meteorolog potvrzuje, že celá zima nebyla nijak srážkově bohatá. "Více srážek bylo na horách nad 800, 900 metrů. V nižších polohách to byla bída," uvedl Daniel Maňhal. "V březnu nepršelo, skoro se budeme blížit k historickému srážkovému minimu za březen," doplnil Daniel Maňhal. Nadprůměrné jsou na březen i teploty, v posledních dnech se blíží nebo dokonce mírně překračují letní dvacítky! Situace by se měla změnit až na přelomu března a dubna.

Rekordně málo na Pilaři

V kraji je sucho znát i na vodních tocích. "Na některých stanicích je aktuálně historické minimum pro 28. březen," konstatoval v pondělí 28. března 2022 Daniel Maňhal s tím, že například na jezu Pilař na Lužnici je takové historické minimum s průtokem 1,5 kubíku za vteřinu za pozorování od roku 1943. "Liší se to tok od toku," upozornil ale Daniel Maňhal s tím, že na horských tocích, tam sucho tolik znát není.

Chybějící srážky a vysoké teploty v březnu dělají starosti i hlubockým rybářům, pro Deník to potvrdil Vladimír Kaiser, ředitel Rybářství Hluboká CZ. "Vracíme se k letům 2018, 2019, kdy bylo extrémní sucho," popsal aktuální situaci na vodních plochách ve správě hlubocké firmy Vladimír Kaiser. Zásobu z loňska si podržely rybníky, které se nelovily, nebo které se napustily, když se lovily soustavy nad nimi. Na jiných je situace hodně špatná, někde chybí podle Vladimíra Kaisera i 50% vody.

Násadoví kapři by uhynuli

Příkladem vodních ploch, jejichž hladina zdaleka není na normálu, jsou Vyšatov nedaleko Dubného nebo Hlásenec u Vlhlav západně od Českých Budějovic. "Voda ještě ubývá odparem, teploty jsou docela extrémní. Uvidíme, co bude dál," říká šéf hlubockých rybářů s tím, že ve druhé polovině týdne snad má začít pršet. Už teď ale musejí ve firmě řešit nepříjemné problémy. Například do Hlásence se měla nasazovat mladá ryba k dalšímu růstu. Jenže v rybníku je tak málo vody, že by tam kapři ani nepřežili. "Musíme do rybníku nasadit embrya," uvedl Vladimír Kaiser.

Novohradským rybářům zase chybí voda v rybníku Žár. Vloni byl naplněn po okraj, letos nabízí široké písečné pláže u břehů a voda ustoupila daleko od hráze.

Nebývalé jarní sucho znepokojuje také zemědělce na Českokrumlovsku. A to přesto, že řada z nich hospodaří spíše ve vlhčích oblastech. „Prakticky celý březen nepršelo,“ přitakal František Kmoch, jednatel společnosti Zemos Zubčice. „Naměřili jsme za tu dobu pouze do pěti milimetrů srážek, které napadaly po troškách. Díky tomu, že hospodaříme ve vlhčí oblasti, to ale ještě není nic katastrofálního, zatím vydržíme. Ovšem kolegové z jiných oblastí říkají, že sucho je kritické. Ozimy, jako jsou pšenice a řepka, si pro vlhkost sáhnou do větší hloubky, ale pro setí jařin je sucho problém.“ Vzhledem k tomu, že jarní plodiny si kořenové systémy budou muset teprve vytvořit, bude pro ně pokračující nedostatek srážek fatální. „Proto jsme setí odložili na pozdější dobu, čekáme na deště, abychom neseli do vyprahlé země. Zatím jsme zaseli jen traviny a jetelotravní porosty. Má se ochladit, ale chtělo by to pořádné srážky,“ řekl Kmoch.

Kvůli suchu a vysokým teplotám vyhlásil mimořádné opatření také Jihočeský kraj. Jihočeský hejtman Martin Kuba vyhlásil s účinností od 13. hodiny v pondělí 28. března období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí na území celého kraje do odvolání a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvodem jsou mimořádné klimatické podmínky, které způsobilo déletrvající sucho a dlouhodobá absence dešťových srážek. Před nebezpečím požárů varují také jihočeští hasiči.