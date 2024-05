Nad Prachaticko míří bouřková mračna, noc na středu může být krušná

/FOTO, VIDEO/ Hromy, blesky, kroupy a spoustu vody. Takový je odhad meteorologů pro počasí na středeční podvečer i noc a čtvrtek. Výstraha platí do dvou hodin do rána. Ve středu by mělo být deštivo s teplotou maximálně 19 stupňů Celsia

Zdíkov na Prachaticku po pondělní odpolední bouřce. | Video: Pavel Vilímek