Rozmohl se nám tu takový nešvar…. Dopravní policisté z Prachatic ale v té souvislosti mají práce nad hlavu. V uplynulých několika dnech je totiž řidiči nebo majitelé aut čtyřikrát kontaktovali s tím, že jejich auto někdo naboural a z místa ujel. Přitom by většinou stačilo nechat za stěračem kontakt.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

V takovém případě je to pro majitele komplikace. Auto nabourané a zaplacení opravy z pojistky téměř nereálné. Tedy v případě, že auto není havarijně pojištěné. I tak jde ale komplikaci, protože pojišťovny ubírají bonusy. Každopádně řidiči takové nehody hlásí policii a ta se snaží pátrat po vinících. Pokud by tedy někdo z čtenářů Deníku mohl případně poskytnout informace, jež by vedly k dopadení viníka nehody, pomohlo by to podle slov prachatické policejní mluvčí Martiny Joklové k vyřešení a uzavření vyšetřování u jednotlivých případů, které prachatičtí policisté od konce května evidují. „Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace je možné oznámit dopravním policistům buď osobně na služebně v ulici Pivovarská v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158,“ vyzvala Martina Joklová případné svědky.

A o jaké nehody jde?

První z nehod ohlásili majitelé dopravního značení v Nebahovské ulici u prachatické nemocnice. Tam si totiž neznámý řidič nezajistil bezpečné couvání a zadkem auta najel do svislé dopravní značky se zákazem zastavení. Náraz se podle slov policejní mluvčí odehrál v neděli 28. května v 10.34 hodin. Škoda na dopravním značení je vyčíslena na tři tisíce korun.

V sobotu 3. června neznámý řidič s nezjištěným autem narazil v ulici Národní v Prachaticích do zaparkované Škody Superb. Podle informací majitele to mělo být v čase mezi osmou ráno a čtvrt na dvanáct v noci. Škoda na autě je odhadnuta na deset tisíc korun.

V úterý 6. června kolem třetí hodiny odpoledne někdo poškodil hned dvě auta najednou a ujel. Stalo se tak v ulici Slámova v Prachaticích, když neznámý řidič narazil do zaparkované škody Octavia. Auto odrazil na před ním zaparkovaný Ford Tranzit. Škodu na octavii policisté odhadli na minimálně pět tisíc korun.

Ve stejný den ve 12.24 hodin na trase Záhoří – Smědeč poblíž Chrobol nejel neznámý řidič dosud nezjištěné nákladní soupravy, který nejel dostatečně při pravém okraji vozovky a narazil do zpětného zrcátka protijedoucího nákladního vozidla Tatra, jehož řidič následně s vozidlem vjel do stoky u silnice. Šofér nákladní soupravy z místa zmizel a ani se nepřesvědčil, zda je řidič Tatry v pořádku. Havárie se naštěstí obešla bez zranění. Ovšem předběžná škoda na Tatře je vyčíslená na padesát tisíc korun.

Ve středu 7. června někdy v čase mezi osmou a desátou ráno odjel od srážky u vimperského Coopu v ulici 1. máje. Na zaparkované Toyotě Corrolla způsobil třicetitisícovou škodu a z parkoviště u prodejny zmizel. Toyota má poškozenou pravou přední část auta.