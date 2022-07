Na otázku, kdy a kde přišel na nápad provozovat kiosky v lesích šumavské přírody, má rodák z Českých Budějovic a tělem i duší muzikant jasnou odpověď: „Nebýt manželky Adélky nikdy by bouda na pláži nebyla.“ Na Prachaticko se přiženil a s manželkou a dvěma malými dětmi bydlí nedaleko Křišťanovického rybníka, v Hlásné Lhotě. „Pravda je, že jsme s kamarádem snili mít kiosek s občerstvením někde u zatopeného lomu. Když mi ale manželka ukázala Křišťanovák, to místo jsem si okamžitě zamiloval a nápad zrealizoval. Líbí se mi tu a bouda s občerstvením tu má už své nezastupitelné místo,“ dodává Josef Fojta.

Bouda Vysoko, tedy kiosek pod rozhlednou na Libíně, je sice oficiálně otevřená teprve od začátku července, ale už ve chvíli, kdy ji Josef Fotka renovoval, aby si vůbec dala využít, musel čas od času odložit kladivo a hřebíky a lidem, kteří přišli, uvařil kafe nebo nabídl lahvové pivko. „Chtěl jsem, aby si zase zvykli, že pod rozhlednou funguje občerstvení, tak ve chvíli, kdy jsem tam byl, vyšel jsem příchozím vstříc,“ popisuje a dodává, že tak trochu počítal s tím, že se dole pod kopcem rychle rozkřikne, že stánek je zase otevřený.

Zatímco stánek na pláži postavil jeho provozovatel cíleně, ke kiosku na Libíně pomohla náhoda. Město Prachatice jeho pronájem dalo na vědomí sice už loni na podzim, ale až po novém roce Josefa Fojtu na volný prostor upozornil kamarád. „Já si v tu chvíli řekl, že to je logický krok a že to zkusím,“ říká. Boudu Vysoko má tak pronajatou od města Prachatice zatím na dobu neurčitou. „Počítám s tím, že to není napořád, a až se opraví areál, nebude tam stánek asi potřeba. Zatím ale je a bude,“ ujišťuje. Kromě placení nájemného musí Josef Fojta splnit další podmínky města Prachatice, tedy mít otevřené občerstvení v červnu a v září minimálně o víkendech a během letních prázdnin celý týden. A samozřejmě při Novoročním výstupu na Libín. Nabídku pro turisty si ale určuje sám a vyberou si jak děti, tak dospělí. K chuti tak přijde vhod pikador, utopenci nebo nakládaný hermelín. Žízeň zažene pivko či malinovka a ani teplý nápoj v podobě kávy či čaje nechybí.

K pronájmu kiosku na Libíně si musel vzít Josef Fojta také správcování na rozhledně. „To není nic proti ničemu, vstup je dobrovolný a všichni, kdo přijdou, pár desetikorun zaplatí,“ říká.

A protože se Josef Fojta mnoho let pohyboval v kulturní a hudební branži, chystá na vrcholu Libína i nějakou tu kulturu, stejně jako na pláži Křišťanovického rybníka už mnoho let tradiční KŘIšťanovické KUlturní LÉTo (Křikulet). První z koncertů se odehrál pod rozhlednou ve středu 13. července a další už provozovatel kiosku chystá.

Pro nápady prý nemusí chodit daleko, mezi umělci má mnoho kamarádů a přátel, a páteční hudební večery i nedělní pohádky na pláži Křišťanováku mají své diváky i přesto, že letos je rybník vinou opravy hráze vypuštěný. „Nechtěl jsem kulturu na pláži přerušit, lidé už si zvykli. Prostoru tu máme dost, jen počasí nás občas vypeče,“ uzavírá Josef Fojta.

KŘIKULET 2022



Sobota 16. července: Balkan Party Band, balkánská dechovka, od 19 hodin.



Neděle 17. července: Sněhurka, divadelní pohádka v podání Studia Dell´Arte, od 15 hodin.



Pátek 22. července: Jiří Maršíček Trio, blues/soul, od 19 hodin.



Neděle 24. července: Kašpárek na skalním hradu, divadlo pro děti, od 15 hodin.