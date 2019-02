"Obleva a do toho déšť se podepsaly na kvalitě vrstvy ujetého sněhu na našich vozovkách. Když do toho v pondělí ráno začaly jezdit auta, místy se udělaly opravdu hluboké kole. Takže se snažíme vrstvu na vozovkách zase srovnat, ale budeme zřejmě muset požádat silničáře, aby k nám vyjeli s ledořezem. Místy jsou koleje tak hluboké, že bez něj to nepůjde," popsal situaci Václav Vostradovský, starosta Kvildy.