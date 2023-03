Na základě žádosti bývalého starosty Martina Malého (Nezávislí), který v současné době zastupuje v prachatickém zastupitelstvu opoziční strany se v pondělí 20. března sejdou prachatičtí zastupitelé. Jejich hlavním bodem programu bude nová prachatická knihovna.

Bývalá prachatická hasičská zbrojnice, z níž by mohla být nová a moderní knihovna. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

O stěhování Městské knihovny Prachatice do větších prostorů se ve městě mluví už minimálně dvacet let. Také se už jednou téměř přestěhovala na Velké náměstí. Tehdy to mělo být do objektu dnešního Muzea loutky a cirkusu. To se ale nakonec nepovedlo. Prachatičtí od té doby pracovali na několika variantách, kam by se mohla městská knihovna přestěhovat. Mluvilo se o nejen objektu bývalé české spořitelny nebo o Národním domě. Největší šanci nabízí rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice, na jejíž přípravě pracovali Prachatičtí posledních zhruba pět let. Projekt je kompletní a město má slíbenou dotaci 68 milionů korun. Projekt na rekonstrukci bývalé zbrojnice vypracoval současný místostarosta Jakub Nepustil a jeho syn asi před deseti lety. Možnost opravy objektu se ale zastavila na dohadech s památkáři.

Na nevhodnost prostorů současné Městské knihovny v Husově domě v Prachaticích upozorňují nejen knihovnice. Historický objekt v Husově ulici v Prachaticích je bariérový a starší lidé nebo handicapovaní mají obrovský problém se do knihovny vůbec dostat.

Knihovna má zase namále, náklady na opravu hasičárny jsou podhodnocené

Nové vedení města ale nechalo vypracovat posudek nákladů, a ten podle Jana Bauera říká, že rekonstrukce by vyšla na 150 milionů korun. Projekt na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice přitom počítá s 90 miliony. Jan Bauer a současná koalice je toho názoru, že bezmála sedmdesátimilionová dotace je příliš nízká. Navíc dalších přibližně patnáct milionů korun bude potřeba na dovybavení objektu, aby mohl vůbec jako Multifunkční vzdělávací centrum a Městská knihovna Prachatice fungovat. Martin Malý ale tvrdí, že dalších deset milionů korun lze získat z jiného dotačního titulu, který Martin Malý už předjednal se zástupci MAS Šumavsko. Šance získat takové peníze na dotacích se podle zástupců opozice nemusí opakovat a městský rozpočet nákladnou investici zvládne. „Může se rozložit do několika let,“ tvrdí opoziční zastupitelé.

Jan Bauer ujistil všechny přítomné, že v projektu se bude pokračovat i přesto, že není zrovna kvalitně připravený. O tom, jak bude město postupovat se rozhodne právě v pondělí. Jednání zastupitelů začíná v 15 hodin v Národním domě.

- O nové knihovně v Prachaticích se mluvilo už na přelomu století. V roce 2003 se už Městská knihovna stěhovala na Velké náměstí, nakonec ale zase musela zpátky do Husovy ulice. Objekt na náměstí byl převeden na Národní muzeum a vzniklo v něm Muzeum české loutky a cirkusu.

- V roce 2012 představil architekt Jakub Nepustil (současný místostarosta města Prachatice) studii na rekonstrukci a přístavbu bývalé hasičské zbrojnice. Od té doby se řeší financování nákladné přestavby. Už tedy se náklady odhadovaly na 80 až 100 milionů korun.