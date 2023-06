Organizátor největšího českého jazzového festivalu Bohemia JazzFest Rudy Linka v Prachaticích přestavil program festivalu, který se do historického centra vrací po dlouhých letech. Naposledy se jazzmani přestavili v Prachaticích v roce 2015. Bohemia JazzFest se letos v České republice přitom koná poosmnácté a v Prachaticích vlastně Rudy Linka a Jan Bauer jeho pořádání vymysleli.

Organizátor festivalu Rudy Linka a starosta Prachatic Jan Bauer přestavili program prachatické zastávky Bohemia JazzFestu. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Do programu Bohemia JazzFest se letos v Prachaticích uskuteční opět na Velkém náměstí, a to 15. července. Jako první vystoupí Jaromír Honzák Quintet, což je legendární český basista a učitel na HAMU, který přiveze partu hudebníků, jejichž několik alb bylo nominováno na cenu Anděl. Dalším vystupujícím bude dánsko-finsko-americká formace The Scandinavian skies z Texasu. Zlatý hřeb večera pak bude duo ze San Franciska, přesněji výborný kytarista Tuck Andress a soulová zpěvačka Patti Cathcart. Společně byli nominováni na Grammy. „Jejich hudba je vysoce emocionální a přímo duchovní, jejich vystoupení přinese zcela jistě nezapomenutelný večer,“ řekl Rudy Linka s tím, že ho těší návrat festivalu do Prachatic. „Prachatice jsou mému srdci nejbližší,“ vysvětlil.

Rudy Linka

Jazzový kytarista, skladatel a producent, který emigroval do Švédka a od roku 1985 žil v USA, nedávno oslavil třiašedesáté narozeniny. Třiadvacet let žije střídavě v České republice na chalupě nedaleko Prachatic. Je zakladatel a umělecký ředitel festivalu Bohemia JazzFest, který představuje jazz na v historických centrech českých měst od roku 2005.

Festival je podle Rudyho Linky přínosem. „Lidé přijdou někam, kam běžně nechodí. Vždyť kolik Pražanů jde na Staroměstské náměstí,“ položil otázku a sám na ní také odpověděl: „Minimum, ale na Bohemia JazzFest jdou včas, zaberou místa a čekají i půl dne na vystoupení,“ dodal. Neopomenutelným přínosem jsou jména pozvaných skvělých umělců. „Ty nejkvalitnější věci na světě dělají lidem dobrou náladu a tahle hudba dělá lidem dobrou náladu,“ vysvětlil.

V Prachaticích se Bohemia JazzFest před lety skončil, když vedení města seškrtalo peníze na kulturu a snížilo peníze na pořádání festivalu. Organizátoři v čele s Rudy Linkou festival přesunuli do jiných českých měst. Nové vedení město při přebírání radnice loni na podzim slíbilo, že se pokusí Bohemia JazzFest do Prachatic vrátit. „To se povedlo a jsem za to rád,“ nechal se slyšel prachatický starosta Jan Bauer. Peníze na městský příspěvek pro pořádání festivalu zastupitelé zařadili do rozpočtu pro letošek loni v prosinci. „Je to tři sta tisíc korun. Na dalších nákladech se podílejí sponzoři,“ dodal prachatický starosta s tím, že jde o skvělou propagaci města Prachatice.

Bohemia JazzFest v Prachaticích:

17.30 hodin: Jaromír Honzák Quintet

19 hodin: The Scandinavian Skies

20.30 hodin: Tuck Andress a Patti Cathcart