Bobři v šumavském národním parku obsadili novou lokalitu. A to poměrně nezvyklou. Postavili si totiž dva hrady na Řasnici nedaleko hraničního přechodu Strážný jen zhruba deset patnáct metrů od frekventované čtyřproudé silnice, která tu má parametry podobné dálnici. Mladá bobří rodina je tu proto pod dozorem ochránců přírody a silničářů.

Čtyřproudá silnice a bobří hráz – neobvyklá kombinace jen kousek od hranic s Německem. | Foto: Deník / Tomáš Přibyl

Bobří hráz a dva hrady vznikly na říčce Řasnici, která se o pár kilometrů dál vlévá do Studené Vltavy u Lenory. A to u místa, kde se říčka kříží s frekventovanou silnicí první třídy číslo 4, která vede od Prahy na Vimperk a Strážný. V tomto místě je čtyřproudá a bobří hráz je pár metrů nad mostem. To vše nedaleko bývalé roty pohraniční stráže bezmála 830 metrů nad mořem.