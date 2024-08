/VIDEO, FOTOGALERIE/ Z Jáchymovského potoka ve Staších na Prachaticku se při šumavské bouřce v neděli 18. sprna stala dravá řeka. Voda brala všechno, co jí stálo v cestě, a do skoro půl druhého metru zaplavila objekt zámečnictví a sklárny. Škody půjdou do milionů. Zničené jsou také obecní silnice, chodníky i část koryta potoka.

Majitel domu Pavel Vozandych byl ve chvíli, kdy přišla bouřka, v dílně. Nestačil ale uklidit vůbec nic. Voda tam byla za pár minut. “Byl jsem naštvaný, že mám vodu po kotníky, a začal jsem uklízet drobné nářadí do výšky. Během chvíle jsem měl ale vodu po kolena, pak po pás a stále stoupala. Zastavila se ve výšce 144 centimetrů,” popsal s tím, že tentokrát nestačil zachránit skoro nic. Voda v areálu, jehož součástí je i Sklářská huť J&P, nebyla letos poprvé. Před ani ne třemi týdny dílny tady vystoupala do výšky 70 centimetrů. “Vrata, co vidíte venku, vyrvala ta první letošní voda,” ukazuje. Během posledních tří let je areál počtvrté vytopený.

Odbahnění a vysušení bude trvat

Situace se v místě se podle majitele areálu i jeho nájemníků neustále opakuje. Rozvodní se Jáchymovský potok, přes most jen kousek od vytopeného areálu se voda následně přehoupne, kanalizace vodu nestíhá odvádět. Tentokrát se trávou a nánosy ucpal plot. Voda ho vyrvala ze základů, položila k zemi a valila se dál do dvora. Cestou nabrala zaparkovaná auta na dvoře, posouvala je o desítky metrů dál, až se zarazila o pevné zdi objektu. “Se podívejte, auto je v dílně mezi stroji, pod ním je ještě motorka. Tu audi sem její majitel zaparkoval v sobotu. Teď je zničená,” dodává. Nemá vlastně ani kam složit hlavu. Byt má jen pár kroků od dílny. Ve sklepě je stále voda. “Vodu jsem měl i v obýváku. Vždycky jsem si přál mít plovoucí podlahu, v neděli plavala nejen podlaha, ale i gauč,” popisuje a ukazuje na otevřené dveře do bytu.

Rozvodněné potoky u Stachů. | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Ani z bytu se toho moc zachránit nepodaří. Pojištěného nemá vůbec nic. “Kdo by mi to pojistil, když je to popáté vyplavené kvůli Jáchymovskému potoku a obecním kanálům, proti čemu bych to měl pojistit? A navíc stroje starší deseti let jsou nepojistitelné,” vysvětluje Pavel Vozandych a dodává, že i před třemi týdny to vzalo jiné auto, ale škody nebyly tak obrovské. “A podívejte támhle na tu lagunu, ta byla taky v laguně. Vodu měla do půlky dveří,” ukazuje na renault pověšený na vysokozdvižném vozíku, aby voda vytekla rychleji. Audi před garáží je s velkou pravděpodobností na vyhození. Z vody vyčuhovala jen její střecha, interiér je plný bahna a všeho, co potokem připlavalo. Karoserie promačkaná, světla rozbitá, disky otlučené.

Starosta Petr Lampa ale tvrdí, že kanalizace je v místě funkční a v pořádku. Podle něj je zhruba třicet let stará a jen není dimenzovaná na tak obrovský příval vody. “Při takovém množství srážek prostě nestačí. Je to stejné jako v případě koryta potoka, také není schopen odvést takové množství vody v tak neskutečně krátkém čase,” vysvětluje Petr Lampa. Podle jeho slov stanice z Jáchymovského potoka nahlásila třetí stupeň povodňové aktivity a během pěti minut byl areál dílny na kovovýrobu pod vodou. “Začátkem srpna byla vody ani ne třetina,” zhodnotil s tím, že podobnou situaci si pamatuje také z roku 2021. To také blesková povodeň přišla dvakrát v jednom měsíci.

Lednice, mrazáky i faktury vzala voda

Auto s vybavením na gastro provoz a kancelář s veškerými dokumenty tam má zaparkované také majitel stašského bistra Pepe´s food Josef Voldřich. Zbyly mu jen oči pro pláč. “Kde jsou lednice, mikrovlnky, mrazáky, počítače, faktury, smlouvy a další věci,” pokládá řečnickou otázku a očima hledá alespoň část svého majetku. Žluté auto, které slouží na akcích jako bistro, voda o několik metrů posunula, je plné bahna a v příštích několika dnech nepoužitelné. “Fakt hrůza, a to jsme měli jet o víkendu na další akci. Teď nemám s čím,” zoufá a nadává. Není se co divit, i brigáda s hadrem a desinfekčními prostředky budou zbytečné. Do pátku se auto s velkou pravděpodobností zprovoznit nepodaří. O stroje a vybavení přišel také majitel pokrývačské firmy. I on měl v areálu část pronajatou na uskladnění věcí.

V pondělí kolem jedné hodiny odpoledne se do práce pustili kamarádi a přátelé majitele vyplaveného areálu, pršet na Šumavě ale v té chvíli ještě nepřestalo. Základní úklid bude na minimálně tři dny. Začali s vyprošťováním zelené fabie a černé audi. Vyrazili na místo s lopatami v ruce a začali s odklízením nánosů. Jaké stroje vzaly za své, zjistí majitel v příštích několika dnech. “Počítám ale, že škody budou mnohamilionové. Jeden takový starší stroj stojí šest set tisíc, mám jich tu pět,” doplnil s tím, že jediné, co mu zbylo, je jeden vysoušeč.

Voda zničila nejen soukromý majetek. Škody v současné chvíli sčítá i obec. Starosta Petr Lampa řekl, že zničené jsou hlavně cesty, chodníky, koryto potoka. Odhadovat finance nechce. “Zatím jen mapujeme situaci a sčítáme škody,” řekl. Slibuje pomoc i pro soukromé vlastníky objektů, které zasáhla nejintenzivnější blesková povodeň minulého týdne na jihu Čech. “Pomůžeme materiálně, finančně minimálně vyhlášením sbírky. Škoda tam bude obrovská,” uvedl Petr Lampa.