"Celý den tak mohli návštěvníci zakoupením nabízeného zboží podpořit aktivity obecně prospěšné společnosti KreBul Prachatice," vysvětlil ředitel prachatického KreBul Zdeněk Krejsa. Mnoho věcí z blešího trhu našla své nové majitele. "Dárky z KreBul obchůdku určitě potěší nejednoho obdarovaného," dodal.

Autorkou nápadu je Bohdaa Kollarová, která už spřádá plány na další bleší trh. "Další prodejní den připravujeme na 23. listopadu. A tak mají-li čtenáři věci, které by chtěli na trh darovat, mohou je zanést právě do KreBul," řekla s tím, že věci je možné donést do pondělí 15. listopadu. Prodejní den, stejně jako ten čtvrteční, bude od 10 do 17 hodin. Navíc drobné dárky od KreBul si mohou zájemci objednat také na internetové stránce obchůdku.