Na většině Česka už rozkvétají jarní květiny. A je to dřív než obvykle. Podle biometeorologů z Českého hydrometeorologického ústavu za to může tzv. suma efektivních teplot, která je letos o 10 až 40 °C nad normálem. Nejinak tomu je v údolí potoka Melhutka nedaleko jihočeských Lhenic, které zaplavily bílé květy bledulí jarních.

Bledule jarní v údolí Melhutky u Mičovic nedaleko Lhenic. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Většinou sem jezdíme až v polovině března, ale to bychom to asi letos prošvihli. Jsem ráda, že jsme tu krásu stihli,“ svěřila se Věra Nováková z Českých Budějovic, která na tradiční jarní víkendový výlet vyrazila s rodinou. „Známe to tu, máme tu nedaleko chalupu, a tohle je naše oblíbené místo.“

Suma efektivních teplot, za kterou stojí letošní urychlení růstu v přírodě, udává, kolik tepla navíc oproti běžnému průměru rostliny dostávají. „A toto teplo se postupně sčítá,“ vysvětlil ČHMÚ na svém facebookovém profilu. „Z tohoto tepelného bonusu se dá usuzovat, jak moc napřed jsou rostliny ve svém vývoji. (Nebo také živočichové, protože mnozí z nich potřebují určitou teplotu např. k nastartování reprodukčního cyklu.)“

Tato veličina tedy neudává, kam až vystoupala rtuť teploměru v ten který den, ale připomíná spíše pomyslný spořicí „účet“ přírody, kde se ukládá teplo. „A to se projevuje zrychleným vývojem přírody. Teplo samozřejmě může také oproti průměru scházet a v takovém případě bychom mohli pozorovat zpomalení vývoje,“ píšou meteorologové.

A jak vypadá situace v této době? K 20. únoru se hodnoty pohybovaly na různých místech Česka od 15 do 75 °C, což jsou hodnoty pohybující se 10 až 40 °C nad normálem.