Návštěvníci akce mohli obdivovat nejrůznější aranže z živých květin a seznámit se i s historií růží. Součástí výstavy byl ale také bohatý doprovodný program. "Jsou to například pohádky Víti Marčíka, tvůrčí dílny i růžový trh s nabídkou produktů z růží a šípku. Zároveň tady návštěvníci mohou ochutnat letní menu, které je vždy kombinováno s růží, ať už je to kapr na růžích nebo růžové limonády," uvedla Bronislava Winklerová. Program ale nabídl i odborné přednášky nebo hudební a taneční vystoupení.

Díky slunečnému počasí dorazily na akci stovky návštěvníků. Lidé se často zastavovali například u stánku firmy z Liberce, která vyrábí stabilizované růže. "Jsou to živé květiny, které jsou ošetřeny tak, aby vydržely čerstvé minimálně dva roky, ale vydrží i déle. Někteří zákazníci je mají dokonce i sedm let. Záleží ale na péči, květina nesmí na přímé sluníčko a do vlhkého prostředí," vysvětlila Anna Smetaníková, manažerka společnosti.

Živé růže ale příliš dlouho nevydrží. Organizátoři akce tak museli bojovat s časem a snažili se květiny udržet co nejdéle čerstvé. "Ihned, jak byly přivezeny, tak jsme je umístili do kaple svatého Michaela, kde je pro růže příjemné klima, aby vydržely celý týden a mohly ozdobit výstavu," přiblížila Bronislava Winklerová a dodala, že výstava je jednou z aktivit, která se váže ke konceptu Blatná - město růží. Jeho součástí je například výsadba růžových stezek, kulturní a vzdělávací aktivity ale i cestovní ruch.