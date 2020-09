Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, požehnal v pátek na varně národního pivovaru Budějovický Budvar zvláštní várce světlého ležáku. Podle mluvčí Budvaru Markéty Ježkové se požehnaný ležák bude již tradičně prodávat v průběhu českobudějovických adventních trhů. Výtěžek z prodeje věnuje pivovar Diecézní charitě České Budějovice.

Přes sto ručně balených lahví pak i letos poputuje do Vatikánu jako dar Svatému otci papeži Františkovi. Markéta Ježková, mluvčí Budvaru potvrdila, že požehnaný ležák byl uvařen podle stejné receptury, jako světlý ležák Budweiser Budvar Original. Ten se vyváží do více než 70 zemí po celém světě a tvoří 90 % objemu exportu pivovaru.

„Požehnaný ležák už je pro nás milou tradicí. Jsem rád, že můžeme i letos v předvánočním čase přispět na dobrou věc, podpořit charitativní projekty v našem jihočeském regionu. Především díky dobrovolníkům z řad zaměstnanců pivovaru a biskupství, kteří lahve požehnaného piva ručně balí, jsme loni na dobročinné účely mohli věnovat 240 tisíc korun. Částka je rok od roku vyšší. Doufám, že bude i letos,“ říká Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Společný projekt Budějovického Budvaru a Biskupství českobudějovického podporuje sociální služby a účinnější pomoc klientům Diecézní charity České Budějovice. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický doplnil: „Jsem rád, že se charitativní projekt „Požehnaný ležák“ stává životaschopným a plní svou úlohu. Do projektu je zapojen společně s českobudějovickým biskupstvím Budějovický Budvar a magistrát města České Budějovice, kteří v něm mají svoji nezastupitelnou úlohu. Bez této spolupráce by nebylo možné v takové míře pomáhat lidem, kteří jsou na pomoc druhých odkázáni. Věřím, že se projekt bude rozvíjet i do budoucna.“