Prachatice – Tento týden začíná pravidelný svoz bioodpadu z ulic Prachatic i od rodinných domů, jejichž majitelé mají hnědé popelnice.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Fuchs Miroslav

Po zimní pauze bude opět svážen každou středu. Svezený bioodpad následně podle slov Rostislava Eichnera, jednatele prachatických Technických služeb, končí v kompostárně, kde je dále zpracováván. „Proto je důležité, aby v něm nekončil jiný nepořádek,“ apeluje Rostislav Eichner. Pro příklad prý nemusí daleko, v lednu se podařilo svézt bioodpad z veřejných prostranství, který byl plný nepořádku. „Takže do kompostárny nemohl. Není v našich silách vše ručně třídit,“ ujistil. Pokud se jedná o ojedinělý případ, tak podle něj možný větší nepořádek neprojde sítem. „Drobnější odpad, který tam nepatří, ale uhlídat nejde,“ upozornil. A zpátky si jej pak mohou odvézt do svých zahrad Prachatičtí, kteří si pro kompost do 300 kilogramů zdarma jezdí právě do kompostárny.